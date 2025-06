Durante la emisión del programa Magaly TV La Firme, correspondiente al 9 de junio, Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, rompió su silencio y ofreció declaraciones sobre su pasada relación con el jugador, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños número 38, evento en el que Cueva estuvo acompañado de su actual pareja y amigos.

Lejos de emitir felicitaciones, por celebrar sus cumpleaños. La trujillana rememoró que, durante su convivencia con el futbolista, él aparentaba estar feliz, cuando en realidad le era infiel con otras mujeres.

Esto le dijo Pamela López a Pamela Franco

“Él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir”, declaró, subrayando que la imagen pública de felicidad que proyectaban no reflejaba la verdadera situación de su relación. Añadió que, en su opinión, las demostraciones actuales de afecto entre Cueva y Franco podrían estar igualmente alejadas de la realidad.

López también fue tajante al calificar a su expareja como un “mitómano 100 %”, afirmando que las mentiras del jugador eran incontables y que los numerosos testimonios de mujeres que han hablado sobre él confirmarían su falta de sinceridad.

“Ha mentido tantas cosas, han salido tantas mujeres a decir tantas cosas, ¿qué puede decir de una persona? ¿Tú realmente crees que una persona con tanta mentira puede cambiar? Es difícil, no, pero bueno, allá las personas que le creen”, agregó.

Por otro lado, Pamela López también respondió a las críticas de la conductora Magaly Medina, tras publicar en redes sociales un video donde se le ve disfrutando de un menú económico en compañía de su amigo y chef Omar. En el video, resaltó la calidad del platillo: “Y estoy en mi menú de trece soles con mi amigo el cocinero Omar. Déjame felicitarte porque tu menú de trece soles es el más rico que he probado en mi vida. Hoy disfruté de un rico cau cau y una deliciosa sopa de menestrón”.