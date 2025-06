Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, volvió al centro de la polémica tras compartir una fuerte denuncia a través de sus historias de Instagram. Según narró, una mujer la abordó junto a sus hijos en el aeropuerto y, sin autorización, tomó fotografías de los menores. “Pinocha, te permití todo. Pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento”, escribió visiblemente indignada.

Las palabras de Pamela López rápidamente se viralizaron, generando un aluvión de especulaciones en redes sociales. La mayoría de usuarios en redes sociales interpretaron que el mensaje estaría dirigido a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, especialmente por las fuertes expresiones que utilizó: “Tu lugar es ser la clandestina, ¡toda la vida así te conocerán siempre!”

El fuerte mensaje de Pamela López

Además de exponer el malestar de sus hijos, Pamela López continuó con su descargo y señaló que no permitirá que se afecte emocionalmente a los menores: “Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Ya lucraste con el dolor de ellos y ahora nos ves en el aeropuerto y ¿te atreves a fotografiarlos? Con qué derecho”.

En otro fragmento del mensaje, lanzó una advertencia directa: “Ten más sangre en la cara que ellos saben muy bien quién eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos nunca te atrevas a nada. ¡Advertida estás, Pinocha de la cumbia!”

Estas declaraciones llegan justo cuando Christian Cueva expresó su deseo de ver a sus hijos en el Día del Padre durante una entrevista con el influencer Gabo Mua. “Si Dios me permite tener la dicha de poder tener a mis hijos ese día, será hermoso”, dijo el futbolista con la voz entrecortada. En tanto, Pamela López ha seguido compartiendo momentos familiares en Lima, donde fue vista recientemente en un restaurante junto a sus hijos y su pareja Paul Michael.

Christian Cueva estará solo en Ecuador tras cambio de planes de Pamela Franco

Aunque aún no se ha oficializado el fichaje de Christian Cueva por Emelec de Ecuador, pese a que el club lo presentó como nuevo refuerzo, Pamela Franco dejó en claro que ya no piensa igual que días atrás. La cantante sorprendió al revelar que, esta vez, ha decidido priorizar su carrera musical en lugar de mudarse junto al futbolista, como muchos esperaban.

"Continuaré con mi carrera artística acá, porque tengo un equipo grande, yo también dependo de esto, además siempre he trabajado", declaró al diario Expreso. Ante los rumores de una presunta infidelidad de Cueva en el extranjero, la artista fue tajante: “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará, aunque soy una convencida de que lo que es para ti, es para ti. No hay que hacer tanto drama”, afirmó.