Pamela López se pasa de copas y tiene explosiva reacción contra reporteros: "¡Deja de grabar!"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, celebró su cumpleaños número 38 en su local 'La Cueva de KittyPam', ubicado en Lima. El evento, que inicialmente tuvo un ambiente festivo y fue aprovechado por López para dar entrevistas sobre su nueva etapa como empresaria, dio un giro inesperado durante la madrugada. El programa 'Todo se filtra', de Panamericana Televisión, reveló imágenes inéditas del cierre de la noche que sorprendieron a muchos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Diversos medios de espectáculos asistieron al lugar para cubrir el evento y obtener declaraciones sobre su situación personal y profesional. Pamela, animada por la celebración, recibió una serenata de Paul Michael, quien además le llevó la torta de cumpleaños. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando, cerca de las 6:00 a. m., López protagonizó un altercado con un reportero que la había entrevistado horas antes.

La fuerte reacción de Pamela López

Después de brindar declaraciones, Pamela López fue captada con signos evidentes de haber ingerido alcohol. Según las imágenes transmitidas por el programa de espectáculos, la empresaria se mostró alterada y comenzó a increpar a uno de los reporteros. “Tú que me estás grabando a cada rato… tú también, todo bien, pero si estás en mi grupo respeta, ¿qué necesidad de...? Ya me has entrevistado, o sea, ya te he hablado”, exclamó molesta mientras intentaba impedir que se siguiera grabando el momento.

Kurt Villavicencio, conductor de 'Todo se filtra', afirmó que la actitud de Pamela López se debería al consumo excesivo de licor durante la noche. El equipo de prensa denunció que los miembros de seguridad del local exigieron que borraran el material captado y se les pidió abandonar el establecimiento. “Tú sabes cómo es esto, no puedes grabar”, se escuchó decir a uno de los encargados del recinto.

Paul Michael hizo pasar vergonzoso momento a Pamela López en su cumpleaños

Durante el cumpleaños número 37 de Pamela López, su novio Paul Michael protagonizó un momento incómodo frente a la prensa. El salsero intentó cantarle una serenata, pero se notó que no sabía la letra, a pesar de que los reporteros le pedían que interprete el tema. El semblante de la aún esposa de Christian Cueva reflejaba malestar ante el silencio de su pareja, sin saber como reaccionar.

Por suerte, uno de los mariachis intervino para salvar la situación y cantó a dúo con Paul Michael el clásico ‘Si nos dejan’. El cantante apenas tarareó la canción, y al finalizar, besó a Pamela para disimular el momento, agradeciendo luego a los mariachis por el canje.