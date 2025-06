Pamela Franco y Christian Cueva se lucen más enamorados que nunca. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video privado junto al futbolista, en el que ambos aparecen dentro de un jacuzzi muy cariñosos y con poca ropa.

En las imágenes, la pareja brinda con champagne y fresas, mientras suena de fondo la canción ‘Hasta el fin del mundo’, tema ambos han grabado semanas atrás. "Momentos. Porque contigo todo es mejor, te amo, Christian Cueva", escribió la intérprete de ‘Diles que nos amamos’ en su cuenta de Instagram, donde se ve a ‘Aladino’ destapando una botella de espumante.

La publicación también fue compartida en Tiktok, donde rápidamente generó un sinfín de comentarios divididos entre quienes celebran su relación y quienes critican a una de las parejas más polémicas del espectáculo nacional.

¿Qué hicieron Christian Cueva y Pamela Franco después de estar en el jacuzzi?

Tras compartir un romántico momento en un jacuzzi, Christian Cueva y Pamela Franco continuaron mostrándose muy cariñosos. Según las historias publicadas por la cantante en Instagram, ambos se subieron a un vehículo, donde ella grabó al futbolista mientras le cantaba la canción ‘Se quiere bonito’ de la agrupación Costa Brava.

"A tu lado siempre todo es más bonito, amor mío. Pamela Franco, te adoro”, le escribió el futbolista del Cienciano, momento que ambos compartieron en sus redes sociales.

La publicación se hizo viral y muchos usuarios opinaron a favor y en contra de la pareja. “Pamela Franco es trabajadora, no vividora”, “No tienen vergüenza estos inmorales”, “Dan mal ejemplo”, “No hay derecho a juzgar, felicidades”, “Vivan su amor, la gente si es envidiosa”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

Sin embargo, este momento íntimo podría haber sido parte de una despedida. Se rumorea que Christian Cueva estaría a punto de aceptar una importante propuesta de Emelec de Ecuador, aunque hasta el momento no ha confirmado ni desmentido una posible salida del Perú.

Pamela Franco le hizo fuerte advertencia a Christian Cueva

Tras las recientes declaraciones de Pamela López, quien aseguró haber tenido intimidad con Christian Cueva apenas dos días antes del cumpleaños de Pamela Franco, la cantante de cumbia decidió pronunciarse. Según contó en una entrevista con Día D, ya tuvo una conversación seria con el futbolista y le dejó en claro que no tolerará una traición.

Pamela afirmó que se adelantó a cualquier posible situación incómoda y fue tajante al dejarle una advertencia: si le va a ser infiel, que lo haga sin rodeos.

"Le he dicho: ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo. No te demores, porque ni el tiempo ni la oportunidad regresan’. Mi papá siempre decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada —las palabras que uno dice— no vuelven", expreso.