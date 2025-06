Christian Cueva se quiebra e impacta al hacer desgarrador pedido por el Día del Padre: “Tener a mis hijos”

Christian Cueva reapareció en redes sociales y lanzó un fuerte pedido ante cámaras, a pocos días de celebrarse el Día del Padre. El futbolista, actualmente en medio de la polémica por su futuro deportivo, pues aún no se define sí seguirá en Cienciano o en Emelec de Ecuador, concedió una entrevista al influencer ‘Gabo Mua’ donde no pudo contenerse y pidió ver a sus hijos este domingo 15 de junio.

Christian Cueva desea ver a sus hijos por el Día del Padre y se quiebra al pedirlo

El futbolista de 33 años, Christian Cueva conversó con el influencer ‘Gabo Mua’ quien le consultó cómo se siente en estas fechas, en vísperas del día del padre, recordando que sus tres hijos actualmente viven con su madre, Pamela López. El rostro sonriente del novio de Pamela Franco, quien lo observaba mientras declaraba fuera de cámaras, cambió rotundamente al tocar el tema.

“Ahí, estas agarrando carne, la verdad. Bueno primero de cierta manera feliz porque mi padre esta con vida. Pero a quien siempre voy a tener en mi corazón es a mi abuelo que hace poco cumplió un mes de fallecido. Y después si dios me permite tener la dicha de poder tener a mis hijos ese día, será hermoso”, compartió.

Sin embargo, el tiktoker le recordó que, debido a sus problemas con Pamela López, esa posibilidad podría no materializarse. “Bueno, es parte de la vida, así que yo sé que pronto vamos a estar juntos”, aseguró el también cantante.

Christian Cueva estará solo en Ecuador tras cambio de planes de Pamela Franco

Aunque aún no se ha oficializado el fichaje de Christian Cueva por Emelec de Ecuador, pese a que el club lo presentó como nuevo refuerzo, Pamela Franco dejó en claro que ya no piensa igual que días atrás. La cantante sorprendió al revelar que, esta vez, ha decidido priorizar su carrera musical en lugar de mudarse junto al futbolista, como muchos esperaban.

"Continuaré con mi carrera artística acá, porque tengo un equipo grande, yo también dependo de esto, además siempre he trabajado", declaró al diario Expreso. Ante los rumores de una presunta infidelidad de Cueva en el extranjero, la artista fue tajante: “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará, aunque soy una convencida de que lo que es para ti, es para ti. No hay que hacer tanto drama”, afirmó.