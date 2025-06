Una imagen recientemente filtrada muestra a Mario Irivarren y Vania Bludau en una situación comprometedora durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, el pasado 26 de abril. El programa 'La noche habla', conducido por Ric La Torre y Tilsa Lozano, difundió una presunta imagen donde el chico reality aparece abrazando a una mujer que llevaba el mismo vestido verde que lució la influencer aquella noche.

La captura fue tomada exactamente a las 11:48 p.m., pocos minutos antes del inicio de la tradicional 'hora loca' durante la boda. Según detalló Ric La Torre, este acercamiento ocurrió antes de que Mario Irivarren le confesara a Alejandra Baigorria su intención de llamar al día siguiente a Vania Bludau, un comentario que provocó directamente el quiebre de su relación con Onelia Molina.

Filtran foto comprometedora de Mario Irivarren con Vania Bludau en plena fiesta

Durante la más reciente emisión de 'La noche habla', se mostró una secuencia de imágenes captadas durante la celebración matrimonial de Alejandra y Said. En primer lugar, se presentó un video donde se observa a Vania Bludau bailando de forma cercana con Patricio Parodi, incluso colgándose de su cuello en un momento que no pasó desapercibido.

Sin embargo, el material más controversial fue la imagen filtrada en la que Mario Irivarren aparece dando un fuerte abrazo a una joven de espaldas, quien porta un vestido verde idéntico al que usó Vania esa misma noche. Por otro lado, Ric La Torre señaló que intentó comunicarse directamente con Mario Irivarren y Vania Bludau tras obtener la imagen, pero ninguno respondió a sus mensajes, aunque ambos llegaron a visualizar la fotografía.

Onelia Molina explota por el ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a 'EEG'

Luego del regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra', Onelia Molina no dudó en manifestar su incomodidad y lanzar duras críticas hacia Mario Irivarren. Durante su programa 'Doble sentido', la guerrera dejó entrever que aún hay heridas abiertas por lo sucedido en su pasada relación. “Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación”, expresó en referencia directa a su expareja, dejando clara su molestia.

En su espacio en YouTube, Onelia Molina también cuestionó las decisiones del reality, señalando que su presencia junto a Bludau y Alejandra Baigorria dentro del mismo formato ha generado un ambiente incómodo para ella. “Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, declaró. Finalmente, reafirmó que no buscó estar en medio de esta controversia: “Una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé”.