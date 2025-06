Onelia Molina lanzó duras críticas contra Mario Irivarren tras el ingreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'. En su programa de YouTube, 'Doble sentido', la excombatiente expresó su malestar al sentirse la más afectada por todo lo ocurrido. Sin mencionarlo directamente, afirmó: “Siento que estoy pagando los platos rotos ”, dejando en claro que no considera justo cómo se están dando las cosas.

Onelia Molina también cuestionó la decisión de Vania Bludau de integrarse al reality, asegurando que ella no habría aceptado participar en una situación similar. “Yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. No me hubiese prestado para entrar, ingresar, hacer ese tipo de show”, sentenció. Su declaración generó revuelo entre los seguidores del programa, que no tardaron en reaccionar en redes sociales.

Onelia Molina critica a Mario Irivarren debido al regreso de Vania Bludau a 'EEG'

Onelia Molina criticó a Mario Irivarren durante su programa 'Doble sentido', tras el regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'. La guerrera aseguró sentirse afectada por decisiones ajenas y apuntó directamente a su expareja como parte del conflicto. “Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación”, dijo, dejando en claro su malestar con Mario.

Onelia Molina también cuestionó lo que se estaría construyendo en torno a su presencia en el reality, asegurando que no quiso estar en medio del show. “Una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé”, concluyó la joven.

Onelia Molina encara a Vania Bludau por su incorporación a 'Esto es guerra'

Onelia Molina enfrenta a Vania Bludau con contundentes declaraciones tras su regreso a 'Esto es guerra'. En su podcast de Youtube, la guerrera no ocultó su malestar por tener que compartir con Vania y Alejandra Baigorria. “Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, expresó.