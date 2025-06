El regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra' causó revuelo no solo por su impacto en la competencia, sino también por la reacción de Austin Palao. El modelo y chico reality no dudó en dedicarle emotivas palabras a la influencer, destacando no solo su belleza, sino también su determinación y crecimiento profesional, provocando reacciones entre los conductores y participantes del programa.

Las declaraciones de Austin Palao se dieron luego de que ambos fueran captados en actitudes cariñosas durante la boda de Alejandra Baigorria, lo que generó rumores de un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, el momento se tornó tenso cuando Vania Bludau reaccionó con firmeza tras una pregunta comprometedora que provocó la reacción del hermano de Said Palao.

Austin Palao dedicó tiernas palabras a Vania Bludau, pero ella lo encara

El ambiente en 'Esto es guerra' se llenó de tensión y emoción con la llegada de Vania Bludau, especialmente cuando Austin Palao tomó la palabra para elogiarla públicamente. El chico reality no escatimó en halagos hacia la influencer, destacando más allá de su apariencia física. “Bueno, vamos a dejar el físico a un lado porque es evidente. Es una chica bastante linda, pero creo que lo que más destaca en ella es esa energía que ella posee, esa determinación para hacer las cosas. Siento que es una chica, de lo poco que he podido conversar con ella, que va evolucionando con el tiempo y eso es algo bien difícil de captar. En las personas, mayormente una persona se muere sin propósito. Creo que Vania tiene un propósito súper claro (...) siento que cualquier cosa que ella se pueda proponer pues lo va a conseguir”, afirmó el chico reality.

Sin embargo, el momento dio un giro inesperado cuando a Vania Bludau le consultaron si estaría dispuesta a darle una oportunidad para salir con Austin Palao. Nerviosa, la influencer respondió con un evasivo “Ah bueno”, lo que motivó a al hermano de Said Palao a presionarla con una sonrisa: “Si es una pregunta muy directa, contesta”. Lo que no esperaba era la firme respuesta de la mejor amiga de Alejandra Baigorria, quien sin dudarlo le lanzó: “Tú no eres directo”. Visiblemente incómodo, Austin replicó: “¿Cómo que no soy directo?”.

A pesar del breve intercambio con cierta tensión, ambos participantes terminaron riéndose, suavizando el ambiente y dejando abierta la posibilidad de que su relación evolucione, ya sea en el plano de la amistad o algo más. La escena fue uno de los momentos más comentados del programa y ha desatado aún más especulaciones sobre el verdadero vínculo entre ambos.