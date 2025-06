El regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra' no solo generó gran expectación por su regreso a la competencia, sino también por las reacciones que provocó en Onelia Molina y Mario Irivarren. La modelo y chica reality, quien regresó al programa después de un tiempo de ausencia, aseguró que no les prestó atención tras ser consultada sobre una posible incomodidad por su presencia.

Este regreso se produce más de un mes después de la filtración del video de Mario Irivarren, durante la boda de Alejandra Baigorria, donde aseguraba que llamaría a su ex pareja, Vania Bludau, mientras su actual novia, Onelia Molina, se encontraba cerca de él. La situación desató una ola de comentarios y, finalmente, provocó la ruptura de la relación de dos años entre Irivarren y Molina, lo que añadió aún más tensión a la dinámica dentro del programa.

Vania Bludau opina sobre su encuentro con Onelia Molina y Mario Irivarren

En conversación con las cámaras de 'América hoy', Vania Bludau no dudó en referirse a las reacciones de Onelia Molina y Mario Irivarren a su regreso al reality de competencia. "Yo la he pasado bien, me dio nervios salir, pero yo no he sentido la mala vibra, los nervios de los demás. No sé, mira no preste atención a sus caras o a sus reacciones, no lo sé y creo que de lo que a mí se refiere, no me es relevante", comentó.

Además, la modelo fue enfática al señalar que no tiene nada personal en contra de la mediática pareja, aunque reconoció que su romance con Mario Irivarren no terminó bien y que, actualmente, ya no mantiene comunicación con él. "Si me cruzo normal, yo no les he hecho nada, creo yo, y ellos no me han hecho nada a mí. Bueno, uno sí, pero no me hablo con él en absoluto", añadió.

Onelia Molina sorprende al dar polémicos 'like' sobre ingreso de Vania Bludau

Aunque Vania Bludau se mostró tranquila sobre compartir el set de 'Esto es guerra' con Mario Irivarren y Onelia Molina, parece que la odontóloga tiene otra postura. Esto lo evidenció en sus redes sociales, al dar 'me gusta' a polémicos comentarios sobre el regreso de la mejor amiga de Alejandra Baigorria.

"Siempre hay que dejar todo en manos del universo, el karma llega, sea bueno o malo", "No tienes nada que envidiarle a nadie, con lo que muestres en TV es suficiente" y "eres muy especial, no te metes con nadie, no te gusta el show y eso te hace una persona noble", fueron algunos comentarios con el 'like' de Onelia Molina.