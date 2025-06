Mario Irivarren, conocido por su participación en 'Esto es guerra' y 'Combate', fue captado en un momento inesperado durante la última emisión del reality. Mientras Vania Bludau, su expareja, compartía un momento de complicidad con el modelo Austin Palao, las cámaras no tardaron en enfocarlo, mostrando su evidente incomodidad ante los coqueteos entre ambos. La escena no solo acaparó la atención de los televidentes, sino que también se viralizó rápidamente en redes sociales.

El momento tuvo lugar en pleno set de 'Esto es guerra', cuando Vania y Austin recreaban un baile que realizaron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Mientras ellos se mostraban relajados y sonrientes, la reacción de Mario Irivarren, quien observaba desde un costado, no pasó desapercibida. A lo largo de la transmisión, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la tensión que se vivió entre los tres, aumentando aún más el morbo en torno a esta inesperada situación.

El clip, que rápidamente se difundió en plataformas como TikTok y 'X' (antes Twitter), muestra el instante en que Mario Irivarren mantiene la vista fija en la escena mientras su exnovia Vania Bludau en 'Esto es guerra' se acerca a Austin Palao con evidente confianza y entre risas. A pesar de que el exchico reality intentó mantener la compostura frente a cámaras, su expresión no pasó desapercibida por los seguidores del programa, quienes interpretaron su reacción como señal de incomodidad.

La secuencia se desarrolló durante una dinámica en vivo del programa, donde Vania Bludau fue invitada a recrear el momento que compartió con Austin Palao en la mencionada boda. La química entre ambos fue inmediata: bromas, elogios mutuos y una cercanía notoria que encendió los rumores de un posible nuevo vínculo entre los dos modelos.

Irivarren, quien mantuvo una relación con Vania Bludau hasta mediados de 2022, evitó hacer comentarios durante la transmisión. Sin embargo, su postura corporal y el seguimiento visual a la interacción entre su ex y Austin fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre su incomodidad.

En medio del ambiente cargado, Austin Palao no solo se mostró cómodo con la situación, sino que también elogió públicamente a Vania Bludau. “Tiene esa energía y determinación para hacer las cosas. Es una chica que va evolucionando en el tiempo. Ella tiene un propósito”, expresó el también hermano de Said Palao durante la secuencia, dejando entrever su admiración por la modelo peruana más allá del aspecto físico.

Vania, por su parte, sorprendió al revelar que hasta la boda de Baigorria no había considerado a Austin como alguien atractivo. “Sí, dije que no lo tenía en mi radar porque era más chico”, comentó entre risas, reconociendo que la diferencia de edad —cuatro años— ya no le parecía un impedimento.

Ambos aclararon que no hubo beso ni situación romántica más allá de lo visto en pantalla, aunque no negaron el acercamiento. “Por el tiro de cámara parece otra cosa, pero no nos hemos besado”, dijo Austin. A pesar de esa aclaración, la complicidad captada por los televidentes dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones.