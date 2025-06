Onelia Molina no dudó en expresar su opinión sobre el regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra' y su ingreso al equipo de los 'Históricos'. Durante una reciente emisión de su programa de YouTube, 'Doble sentido', la odontóloga de 27 años, dejó claro que, en su lugar, nunca habría aceptado unirse a este tipo de espectáculo. "Yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. No me hubiese prestado para entrar, ingresar, hacer ese tipo de show", comentó, generando una controversia que rápidamente captó la atención de los seguidores del reality.

El ingreso de Vania Bludau, junto a su amiga Alejandra Baigorria, no solo revivió la competencia en el set de 'Esto es guerra', sino que también resucitó tensiones personales, especialmente tras la separación entre Onelia Molina y Mario Irivarren. La llegada de las figuras al programa, en medio de este escándalo mediático, ha generado gran expectación entre los televidentes, quienes ahora esperan con ansias ver cómo se desarrollará la interacción entre las exparejas y el impacto que tendrá este reencuentro en la dinámica del reality.

Las duras palabras de Onelia Molina contra Vania Bludau

Onelia Molina no dudó en hablar con firmeza sobre su postura frente al regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'. En su programa 'Doble sentido', la conductora expresó con total sinceridad lo que pensaba sobre el ingreso de la modelo al reality show. "Me siento muy en casa, muy en familia y muy respaldada por todos ustedes", comenzó Onelia, agradeciendo a sus seguidores por su constante apoyo, especialmente luego del regreso de Vania al programa.

Sin embargo, sus palabras se tornaron más contundentes al referirse a la actitud de la exparticipante: "Hay cosas que... yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. Creo que hay un tipo de respeto y consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera".

"Fue una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo y hasta cierto punto es injusto", sentenció Onelia Molina.