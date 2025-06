Mario Irivarren reveló para 'América Espectáculos' su incomodidad ante las constantes preguntas sobre sus exparejas Vania Bludau y Onelia Molina, justo cuando comparte el mismo set con ambas en 'Esto es guerra'. Aunque mantuvo la serenidad, dejó en claro que prefiere no hablar del tema para evitar que sus palabras sean malinterpretadas por los medios.

El ingreso sorpresa de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a 'Esto es guerra' dejó a varios competidores desconcertados, y uno de los más impactados fue Mario Irivarren. Pese a su esfuerzo por conservar una actitud positiva frente a cámaras, el guerrero no pudo ocultar ciertos gestos de incomodidad durante la transmisión.

Mario Irivarren declara sobre el regreso de Vania Bludau en 'Esto es guerra'

Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de América Espectáculos a la salida del set del reality, en medio del revuelo generado por el regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'. El guerrero evitó pronunciarse directamente sobre el tema y dejó claro que prefiere mantenerse al margen: “No quiero hablar. Me da risa que hablo tan poco que ya ni me preguntan”.

Mario Irivarren aseguró que su experiencia en escándalos lo ha llevado a guardar silencio para no alimentar titulares. “Hoy, por ser una fecha especial, estás intentando sacarme unas palabras, pero ya me conoces y sabes perfectamente que no voy a hablar”, comentó. Cuando se le consultó nuevamente, respondió con humor: “No voy a opinar nada. Si quieren más declaraciones, tengo que renegociar ese contrato”.

Vania Bludau y Alejandra Baigorria vuelven a 'EEG' y generan reacciones de Mario Irivarren y Onelia Molina

Vania Bludau y Alejandra Baigorria marcaron su regreso a 'Esto es guerra', generando sorpresa entre los seguidores del programa. Ambas ingresaron al equipo de los “Históricos” y su aparición ocurre poco después de la mediática ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, luego de la comentada boda de la 'Gringa de Gamarra'. El momento fue uno de los más comentados de la noche.

Mario Irivarren y Onelia Molina no pasaron desapercibidos durante el ingreso de Vania y Alejandra, ya que sus expresiones llamaron la atención de las cámaras. Aunque evitaron confrontaciones, las miradas y gestos dieron pie a interpretaciones sobre la tensión en el set. La presencia de exparejas en competencia directa ha elevado la expectativa de los fans, atentos a cómo evolucionará la convivencia en el reality.