El regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra' ha generado reacciones tanto en participantes del reality como en figuras de otros canales. Una de las más críticas fue Andrea Arana, quien no dudó en cuestionar la participación de la modelo tras la reciente polémica entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Durante la última edición de 'Un día en el mall', la conductora señaló que la modelo también se estaría aprovechando el escándalo.

Cabe recordar que Onelia y Mario terminaron su relación, luego de que se difundiera un video en el que el chico reality mencionaba que llamaría a Vania Bludau. Aunque luego explicó que se trataba de un intento por “cerrar ciclos”, el gesto no cayó nada bien. La llegada de la ex del exchico reality al programa solo avivó la tensión, y la odontóloga no ocultó su incomodidad al compartir espacio con ella.

Andrea Arana cuestiona el regreso de Vania Bludau a 'EEG'

Andrea Arana no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Vania Bludau, luego de que esta se sumara al trend de TikTok de las “hadas” usando la palabra “insuperada”, en clara referencia a su exrelación con Mario Irivarren. Para la conductora, este tipo de contenido solo alimenta la controversia. “Tú estás jugando con el tema del término de tu relación con Mario. Sí cae, sí combina, pero no digas que no quieres que te involucren cuando estás cobrando por eso”, sentenció en vivo.

Asimismo, Arana cuestionó las verdaderas intenciones detrás del regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra', luego de años alejada de la televisión. Según comentó, no cree que antes no la hayan convocado, sino que simplemente no estaba interesada en volver hasta que tomó relevancia el tema de Onelia Molina y Mario Irivarren.

“Tienes 10 años fuera de la televisión, no tenías razones para volver aparentemente. No creo que no te hayan convocado antes, sino que no te provocaba. ¿Ahora por qué lo haces? Porque sabes que la polémica es contigo”, expresó, dejando entrever que el retorno de Vania responde más a una estrategia mediática que a una real intención de retomar su carrera en televisión.

Onelia Molina alza la voz tras regreso de Vania Bludau a ‘Esto es guerra’

Onelia Molina no guardó silencio ante el ingreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra' y dejó clara su postura durante una reciente edición de su pódcast 'Doble sentido'. La también conductora agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido en medio de la controversia. “Me siento muy en casa, muy en familia y muy respaldada por todos ustedes”, expresó, haciendo referencia al difícil momento que atraviesa desde que la ex de Mario Irivarren volvió al reality.

Más adelante, la odontóloga se mostró firme al cuestionar la actitud de Bludau. “Hay cosas que... yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. Creo que hay un tipo de respeto, consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera”, comentó. Asimismo, Onelia Molina lamentó el malestar que le genera compartir el set con personas que, según dijo, la faltaron el respeto en el pasado: “Fue una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé (...) Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set... definitivamente es incómodo y hasta cierto punto injusto”.