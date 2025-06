Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al revelar que aún guarda fotos con Mario Irivarren, su ex pareja, y al enviar un inesperado mensaje durante su intervención en el programa 'Doble sentido'. En la edición del viernes 6 de junio, la conductora dejó en claro que "los momentos bonitos no se borran", al compartir con Roxana Molina y Patricio Parodi que conserva en su celular varias imágenes de lo que fue su relación con el chico reality. La revelación generó curiosidad entre los fanáticos, quienes rápidamente conectaron esta declaración con los recientes eventos en los que ambos exparejas se mostraron distendidos y bromearon sobre su relación.

La chispa de la polémica surgió durante un episodio reciente del podcast 'Good Time', donde Mario Irivarren, acompañado de Laura Spoya y Gerardo Pe’, propuso llamar a Onelia Molina en pleno programa. Lo curioso fue que en ese mismo momento, la odóntologa arequipeña estaba en vivo en 'Doble sentido', lo que generó una interacción espontánea entre ambos, llena de bromas y 'guiños' que avivaron aún más los rumores sobre una posible reconciliación.

Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre Mario Irivarren

En una reciente edición del podcast 'Good Time', Onelia Molina sorprendió a los oyentes con una divertida broma sobre su exnovio, Mario Irivarren. La conversación comenzó cuando el chico reality, aparentemente confundido, sugirió llamar a la integrante de 'Esto es guerra' para que le aclarara el año de su nacimiento. Sin embargo, la dinámica dio un giro inesperado cuando Laura Spoya aprovechó la ocasión para preguntar a Onelia sobre alguna mentira que Mario le hubiera contado durante su relación, la cual duró dos años.

"Onelia, ¿nos puedes contar algún floro que te haya metido Mario durante la relación?", preguntó la exmiss Perú. Sin dudar, Onelia respondió: "Que quiere cerrar ciclos", lo que desató las carcajadas de los presentes en 'Good Time'. Su respuesta hacía referencia a un famoso episodio en el que Mario, aún en pareja con Molina, le confesó a Alejandra Baigorria que necesitaba "cerrar ciclos" con su ex, Vania Bludau.

Onelia Molina le dice "mi amor" a Mario Irivarren en pleno programa en vivo

En una reciente edición de 'Esto es guerra', Onelia Molina dejó a todos boquiabiertos al dirigirse a su ex, Mario Irivarren, con un tierno "mi amor" en medio de una tensa discusión entre los equipos. Durante el juego, la odontóloga sorprendió a todos al decir en vivo: "No respires, mi amor", lo que provocó una serie de reacciones entre los presentes en el set, quienes no podían ocultar su asombro ante el inesperado tono cariñoso.

El momento causó revuelo entre los 'guerreros', quienes, entre risas y miradas cómplices, no tardaron en insinuar una posible reconciliación. Mario, quien al principio no captó bien lo que había dicho Onelia, terminó sonriendo al escuchar la frase repetida. Los conductores, Katia Palma y Renzo Schuller, aprovecharon la ocasión para lanzar sus bromas: "Donde hubo fuego, cenizas quedan, en el aire se respira el amor", comentó Renzo, mientras Mario seguía sonriendo.

A pesar de la atención que generó el incidente, Onelia Molina intentó restarle importancia y aclaró que sus palabras no tenían ninguna intención romántica para Mario Irivarren. "Era un decir, era un, cállate ya. El contexto era que estaba enojada y era como ‘no te muevas, no hables, no levantes la ceja, mi amor, entonces’", explicó, visiblemente incómoda ante las insinuaciones.