Una inesperada fotografía ha reavivado la polémica entre Mario Irivarren y su expareja, Vania Bludau, tras su comentado encuentro en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La imagen, difundida por el programa 'La noche habla', muestra un abrazo efusivo entre el chico reality y una mujer que vestía un traje verde, el mismo que lució la influencer la noche del evento. Esta situación ha generado múltiples reacciones, entre ellas la de Onelia Molina, actual compañera de ambos en 'Esto es guerra'.

El programa conducido por Ric La Torre y Tilsa Lozano reveló la impactante imagen capturada el pasado 26 de abril, exactamente a las 11:48 p.m., minutos antes de la tradicional 'hora loca'. Según el influencer, el abrazo entre Mario Irivarren y la mujer de vestido verde, ocurrió poco antes de que el chico reality le confesara a la 'Gringa de Gamarra' que pensaba llamar a su ex al día siguiente. Esta confesión habría sido determinante en el quiebre de su relación con Onelia Molina.

Onelia Molina publica duro mensaje tras filtrarse foto de Mario Irivarren y Vania Bludau junto en matrimonio de Ale Baigorria

La odontóloga de 27 años, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje tras la difusión del mensaje. Vestida completamente de negro, en lo que muchos interpretaron como un "luto emocional", Onelia Molina publicó un video acompañado del mensaje: “Vibra alto, haz el bien y deja que el universo se encargue del resto”.

Durante la misma emisión, también se mostró una secuencia en la que Vania Bludau baila de forma cercana con Patricio Parodi. Sin embargo, el momento más polémico fue el abrazo captado por las cámaras. Pese a los intentos del programa por obtener declaraciones, ni Mario Irivarren ni Vania Bludau respondieron a los mensajes de Ric La Torre, aunque ambos visualizaron la fotografía.

Onelia Molina sobre ingreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra': "No hubiese hecho ese tipo de show"

La tensión no solo quedó en las redes. En su programa 'Doble Sentido', Onelia Molina también se pronunció sobre el ingreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra', reality en el que ahora comparte set con ella y Mario. "Me siento muy en casa, muy en familia y muy respaldada por todos ustedes", dijo en un inicio, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo frente a esta compleja situación.

No obstante, sus declaraciones se volvieron más directas cuando apuntó contra la modelo: "Hay cosas que... yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. Creo que hay un tipo de respeto y consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera". La joven dejó en claro que no fue responsable de lo ocurrido y criticó la decisión de colocar a tres personas involucradas emocionalmente en el mismo espacio laboral: "Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento", remató.