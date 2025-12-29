HOYSuscripcion LR Focus

JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 otorgó un plazo de un día hábil para subsanar la omisión y advirtió que, de no cumplirse el requisito, el recurso será declarado improcedente en el proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Tacha contra Mario Vizcarra no fue admitida por falta de pago de tasa. Foto: difusión
Tacha contra Mario Vizcarra no fue admitida por falta de pago de tasa. Foto: difusión

El JEE de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra Mario Vizcarra, candidato presidencial del Partido Político Perú Primero, debido a que el ciudadano que interpuso el recurso no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 29 de diciembre de 2025, en el marco del cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, y responde a un defecto considerado subsanable por la autoridad electoral.

Según el pronunciamiento, el escrito de tacha fue presentado dentro del plazo establecido; sin embargo, incumplió uno de los requisitos formales indispensables para su admisión, lo que impide que el fondo del cuestionamiento sea evaluado de inmediato.

Ante esta situación, el JEE resolvió conceder un plazo máximo de un día hábil al ciudadano recurrente para regularizar el pago correspondiente, bajo apercibimiento de declarar improcedente la tacha contra Mario Vizcarra.

Elecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

Elecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

Militarización electoral: exmilitares y policías en retiro predominan candidaturas a las elecciones 2026

Militarización electoral: exmilitares y policías en retiro predominan candidaturas a las elecciones 2026

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

Fernando Rospigliosi asegura que "nunca" se agendó el caso Mirtha Vásquez en la Comisión Permanente

Fernando Rospigliosi asegura que "nunca" se agendó el caso Mirtha Vásquez en la Comisión Permanente

En enero 2026 se elige nuevo fiscal de la Nación y se desactiva el Equipo Especial Lava Jato

En enero 2026 se elige nuevo fiscal de la Nación y se desactiva el Equipo Especial Lava Jato

Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

