JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra por falta de pago de tasa
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 otorgó un plazo de un día hábil para subsanar la omisión y advirtió que, de no cumplirse el requisito, el recurso será declarado improcedente en el proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026.
El JEE de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra Mario Vizcarra, candidato presidencial del Partido Político Perú Primero, debido a que el ciudadano que interpuso el recurso no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 29 de diciembre de 2025, en el marco del cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, y responde a un defecto considerado subsanable por la autoridad electoral.
Según el pronunciamiento, el escrito de tacha fue presentado dentro del plazo establecido; sin embargo, incumplió uno de los requisitos formales indispensables para su admisión, lo que impide que el fondo del cuestionamiento sea evaluado de inmediato.
Ante esta situación, el JEE resolvió conceder un plazo máximo de un día hábil al ciudadano recurrente para regularizar el pago correspondiente, bajo apercibimiento de declarar improcedente la tacha contra Mario Vizcarra.