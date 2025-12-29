HOYSuscripcion LR Focus

Jaime Bayly revela la dura confesión que le hizo su hija antes de su boda: Estaba cansada de que sea su padre

Jaime Bayly reveló la dura confesión que recibió días antes de la boda de su hija Paola. Tras ello, el escritor peruano reflexionó sobre su rol como padre y la tranquilidad que le causó no tener que asumir ningún gasto de la ceremonia nupcial.

Jaime Bayly cuenta detalles de la boda de su hija Foto: Composición LR
Jaime Bayly cuenta detalles de la boda de su hija Foto: Composición LR

Una vez más, Jaime Bayly ventiló aspectos íntimos de su vida familiar en su columna semanal para un prestigioso medio internacional. En esta ocasión, el escritor peruano relató con detalle cómo vivió - antes, durante y después - la boda de su segunda hija, Paola Bayly. La ceremonia se llevó a cabo en el club nocturno de un hotel en Nueva York.

Inicialmente, el autor de 'Yo amo a mi mami' confesó que, antes de la ceremonia, su hija le hizo una dura revelación: estaba "harta de ser su hija" y se sentía decepcionada de él. "Pensé que no me invitaría. No hace mucho me escribió un correo diciendo que estaba cansada de ser mi hija (…) ¿Por que se había cansado de ser mi hija? Porque soy un padre desastroso, un padre ausente", escribió Bayly en su columna 'La fiesta inolvidable'.

Jaime Bayly reflexiona sobre su rol de padre

Durante su relato, Jaime Bayly admitió que, si bien ha cumplido con todas sus obligaciones económicas - incluyendo los estudios en una universidad privada de Nueva York -, nunca asistió a las ceremonias de graduación de su hija, ni en educación inicial ni en la etapa universitaria. "No he participado en sus fiestas de cumpleaños, no he viajado con ella en los últimos veinte años y no hemos compartido las fiestas de Acción de Gracias y de Navidad", señaló.

Por ello, le sorprendió ser invitado a la boda, y aún más que la invitación se extendiera a su actual esposa, Silvia Núñez del Arco, y a su hija menor, Zoe. Pese a su conocido desinterés por las bodas - al punto de haber asistido a su segundo matrimonio en pijama y sin ducharse -, esta ocasión fue especial: se trataba del casamiento de su segunda hija.

Jaime Bayly cuenta detalles de la boda de su hija

El escritor se mostró aliviado de que la ceremonia no se realizara bajo los estándares de una boda religiosa tradicional. "Para mi fue un alivio saber que no entraría en un templo católico llevando del brazo a mi hija. Temía que las almas pías allí presentes me abuchearan", relató. La ceremonia estuvo a cargo de los hermanos de los novios, quienes actuaron como autoridades legales. Luego, se trasladaron a un club nocturno de un hotel. "Yo estaba contento porque veía felices a mis tres hijas (…) Pero, sobre todo, me encontraba rebosante de felicidad porque no había pagado nada de nada", escribió con ironía.

Días después, Jaime Bayly se reunió con los recién casados en el restaurante del hotel. Allí, se comprometió a pagar la fiesta en Lima. "Antes que se fueran, le pregunté a mi hija cuánto costaría la fiesta. Mencionó el monto. Casi me desmayo. (…) No se cómo haré para pagar la celebración. Me temo que tendré que pedirle un auxilio financiero a mi madre. Mas vale que esta vez sí la inviten a la fiesta", concluyó.

