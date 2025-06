En medio del inicio de temporada de 'Esto es guerra', uno de los rostros que más llamó la atención fue el de Onelia Molina, quien no ocultó su seriedad ante las cámaras durante el ingreso sorpresivo de Vania Bludau y Alejandra Baigorria. La escena se volvió viral en redes sociales, especialmente por el escándalo que involucró a las tres y que desencadenó la ruptura de Onelia con Mario Irivarren.

Tras la emisión del programa, Onelia Molina reveló en su podcast 'Doble sentido' que recibió una emotiva llamada de su padre desde Arequipa, quien se mostró preocupado por su estado emocional tras lo ocurrido en el programa. “Me llamó para decirme: ‘¿me necesitas?’, ‘¿quieres que vaya para allá?’, ‘¿tomo un avión?’, ‘¿quieres un abrazo?’”, contó visiblemente conmovida.

La expareja de Mario Irivarren aseguró que su progenitor es el modelo de hombre que busca en su vida afectiva. “Mi papá es el ejemplo de hombre que necesito, que me merezco, me llena de mensajes. De la nada es como que veo mi celular en la mañana y es como ‘te amo’. Necesito a mi papá, pero en chibolo, en colágeno”, expresó entre risas, mostrando que, pese al mal momento, se siente acompañada.

Onelia Molina no solo destacó el apoyo incondicional de su padre, sino que también se pronunció sobre el incómodo reencuentro televisivo con Vania Bludau. La odontóloga dejó en claro su postura ante lo ocurrido en 'Esto es guerra' y expresó su molestia por la manera en la que se dio el ingreso de las nuevas competidoras: “Hay cosas que... yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. Creo que hay un tipo de respeto y consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera”.

Visiblemente afectada por la situación, Onelia aseguró que no fue responsable del momento vivido en el set y lamentó tener que compartir espacio con personas que, según sus palabras, la lastimaron en el pasado. “Fue una situación incómoda que yo no busqué, que yo no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo y hasta cierto punto es injusto”, sentenció.