Espectáculos

Romina Gachoy confirma reconciliación con Jean Paul Santa María tras crisis en su relación: "Hemos retomado las terapias"

Luego de enfrentar una crisis de pareja, Romina Gachoy confesó su relación con Jean Paul Santa María esta "tranquila" y que ambos retomaron terapia de parejas.

Romina Gachoy se habría reconciliado con Jean Paul Santa María. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Romina Gachoy se habría reconciliado con Jean Paul Santa María. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Romina Gachoy confirmó que se reconcilió con Jean Paul Santa María luego de atravesar una crisis en su relación, situación que la modelo lo hizo pública semanas atrás. La también influencer explicó que el distanciamiento se produjo tras recibir una propuesta laboral para participar en un reality en España junto con el cantante, lo que generó tensiones en su relación.

En una reciente entrevista, Romina Gachoy aseguró que actualmente se encuentra "tranquila" y que ambos decidieron retomar las terapias de pareja para fortalecer su relación. “Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho”, señaló en declaraciones para Trome.

PUEDES VER: Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos: 'Es muy sacrificado el rol que ella tomó'

lr.pe

Romina Gachoy revela que se reconcilió con Jean Paul y asegura que lleva terapias de pareja

La modelo uruguaya aseguró que decidió volver a terapia de parejas junto con Jean Paul Santa María y compartió que ha compartido más tiempo en familia y disfrutar de actividades cotidianas, como salidas a la playa. Además, la popular 'Nena de la cumbia', reconoció que exponer públicamente la crisis fue una decisión difícil, pero necesaria.

“Es la primera vez que abro mis sentimientos así con mi público y no imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue”, expresó Romina Gachoy, quien aseguró haber recibido mensajes de apoyo y consejos positivos de sus seguidores. Según comentó, ese respaldo fue clave para cerrar el año con una actitud renovada e iniciar el 2026 “con mucha fuerza”.

Jean Paul y Romina Gachoy se lucen 'unidos' junto con sus hijos

Antes de confirmar oficialmente su reconciliación, Romina Gachoy compartió en redes sociales imágenes y videos de una sesión navideña familiar que llamó la atención de sus seguidores. En las postales se la ve abrazada y sonriente junto a Jean Paul Santa María y sus hijos, todos vestidos de blanco y compartiendo un momento especial por Navidad.

Dos de los menores son hijos de Jean Paul con Angie Jibaja, quien recientemente regresó al Perú para reencontrarse con ellos. En la publicación, la modelo acompañó las imágenes con un tierno mensaje: “El amor y la familia siempre serán lo primero en la vida”, frase que fue interpretada por muchos como una señal de reconciliación.

