Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: “Me voy agradecida”
Tras más de una década al frente de programas en América Televisión y Canal N, Fátima Chávez se despide con palabras de gratitud.
- Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas
- Así fueron los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape tras 25 años en pantalla: “Ha sido una gran aventura”
La periodista Fátima Chávez comunicó su salida luego de más de 10 años de trayectoria en América Televisión y Canal N. A través de LinkedIn, expresó agradecimiento a sus colegas y a quienes confiaron en su trabajo.
“Hoy cierro una etapa de más de 10 años en América Televisión y Canal N”, afirmó Chávez, dejando en claro que esta despedida marca un nuevo comienzo profesional.
TE RECOMENDAMOS
CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD
PUEDES VER: Bruno Pinasco anuncia que 'Cinescape' continuará en YouTube tras 25 años en la televisión: 'La diversión recién comienza'
Trayectoria y logros de Fátima Chávez
Fátima Chávez recordó sus inicios en 2014 como reportera de reemplazo. Gracias a su esfuerzo y constancia, llegó a conducir tres espacios informativos, incluyendo dos programas en Canal N y la Edición Sabatina de América Noticias.
Además, ocupó roles temporales en otros espacios como Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, demostrando versatilidad y compromiso con la audiencia.
Fátima Chávez revela su experiencia en América TV y Canal N
La periodista rememoró la cobertura durante la pandemia y otros momentos políticos importantes. Señaló que esos años exigieron trabajo intenso y responsabilidad frente a situaciones complejas.
“Fueron años intensos. Estar en primera línea en tiempos de crisis y enfrentar coyunturas políticas complejas formó parte de mi camino profesional”, comentó Chávez.
PUEDES VER: Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: 'Hay que reflexionar bien'
Fátima Chávez agradece a las personas que confiaron en su labor
Fátima Chávez se mostró orgullosa de su recorrido y abierta a explorar nuevas oportunidades. Reafirmó su compromiso de seguir creciendo profesionalmente y explorar formatos innovadores.
“Me voy agradecida con quienes confiaron en mi trabajo y orgullosa de lo recorrido. Miro hacia adelante, con ganas de nuevos retos y de construir proyectos interesantes. ¡Vamos por más 2026!”, concluyó.