Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: “Me voy agradecida”

Tras más de una década al frente de programas en América Televisión y Canal N, Fátima Chávez se despide con palabras de gratitud.

Fátima Chávez anuncia su salida de América Televisión y Canal N.
La periodista Fátima Chávez comunicó su salida luego de más de 10 años de trayectoria en América Televisión y Canal N. A través de LinkedIn, expresó agradecimiento a sus colegas y a quienes confiaron en su trabajo.

Hoy cierro una etapa de más de 10 años en América Televisión y Canal N”, afirmó Chávez, dejando en claro que esta despedida marca un nuevo comienzo profesional.

Trayectoria y logros de Fátima Chávez

Fátima Chávez recordó sus inicios en 2014 como reportera de reemplazo. Gracias a su esfuerzo y constancia, llegó a conducir tres espacios informativos, incluyendo dos programas en Canal N y la Edición Sabatina de América Noticias.

Además, ocupó roles temporales en otros espacios como Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, demostrando versatilidad y compromiso con la audiencia.

Fátima Chávez revela su experiencia en América TV y Canal N

La periodista rememoró la cobertura durante la pandemia y otros momentos políticos importantes. Señaló que esos años exigieron trabajo intenso y responsabilidad frente a situaciones complejas.

Fueron años intensos. Estar en primera línea en tiempos de crisis y enfrentar coyunturas políticas complejas formó parte de mi camino profesional”, comentó Chávez.

Fátima Chávez agradece a las personas que confiaron en su labor

Fátima Chávez se mostró orgullosa de su recorrido y abierta a explorar nuevas oportunidades. Reafirmó su compromiso de seguir creciendo profesionalmente y explorar formatos innovadores.

Me voy agradecida con quienes confiaron en mi trabajo y orgullosa de lo recorrido. Miro hacia adelante, con ganas de nuevos retos y de construir proyectos interesantes. ¡Vamos por más 2026!”, concluyó.

