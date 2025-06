La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, salió al frente para desmentir las declaraciones de Bruno Agostini, quien aseguró haber tenido un romance con la modelo y visitado su hogar en varias ocasiones. El español incluso afirmó que la madre de Milett lo había visto en toalla, lo que desató una fuerte reacción de la progenitora de la modelo.

Estas declaraciones de Bruno Agostini surgieron tras las revelaciones de Pablo Heredia en el programa 'El valor de la verdad', donde el actor confesó que terminó su romance con Milett Figueroa por un ampay que mostró al español ingresando al domicilio de la modelo.

Madre de Milett Figueroa ningunea a Bruno Agostini

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, se pronunció de manera contundente ante las cámaras de 'América hoy' sobre las recientes declaraciones de Bruno Agostini y Pablo Heredia, quienes revelaron detalles de su supuesta relación con su hija. "Pobrecitos, esos hombres no existen, no les voy a dar más vida de la que no tienen... que los censure la vida", expresó, dejando en claro su postura ante los comentarios de ambos.

Al ser cuestionada sobre las afirmaciones de Agostini, quien aseguró que la madre de Milett Figueroa lo había visto en toalla en una ocasión, doña Martha no dudó en responder con dureza y minimizó su carrera. "No los conozco, pobrecito ¿quién es? ¿qué hizo? ¿canta? ¿baila? ¿actúa? ¿qué es?", arremetió sin titubear.

Además, doña Martha dejó claro que nunca ha permitido la entrada de ningún hombre a su hogar. "A mi casa jamás, siendo viuda, he hecho entrar a un hombre porque tengo hijas mujeres, menos va a entrar un hombre a mi casa para quedarse con mi hija", concluyó firmemente.

Bruno Agostini expone detalles de su romance con Milett Figueroa

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Bruno Agostini se refirió a su vínculo con Milett Figueroa, a quien conoció durante su paso por la televisión peruana. Según su versión, el vínculo que mantuvieron duró un tiempo considerable, al punto de que compartieron momentos íntimos en casa de la modelo y hasta contaron con el conocimiento de algunos miembros de su entorno familiar.

Uno de los pasajes más reveladores de su relato fue cuando confesó que la madre de Milett, doña Martha, llegó a verlo en una situación comprometedora. "La madre me vio una vez en la habitación con la toalla puesta, creo que fue así", contó. El modelo también aseguró que en más de una ocasión se quedó a dormir en el domicilio de la modelo, lo que, según él, era conocido tanto por doña Martha como por el hermano de Milett, Helmut Figueroa.