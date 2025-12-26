Darinka Ramírez comparte la reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo.

Darinka Ramírez comparte la reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo.

Después de anunciar que espera su segunda hija, Darinka Ramírez compartió en Instagram un tierno video de Luana Sophia. En la grabación, la pequeña aparece emocionada al besar la pancita de su madre, mostrando alegría y cariño por la llegada de su futura hermana.

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación. Muchos felicitaron a la influencer y destacaron la emotiva reacción de la niña, mientras otros celebraron la noticia del nuevo embarazo. La publicación rápidamente se llenó de mensajes positivos y emotivos.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Emoción y ternura en la familia de Darinka Ramírez

Darinka Ramírez, madre de la primera hija de Jefferson Farfán, sorprendió al revelar que está nuevamente embarazada a los 26 años. La influencer compartió su felicidad junto a su actual pareja, cuya identidad permanece en secreto, mostrando su creciente pancita y la conexión con su primera hija.

La joven explicó que Luana Sophia se mostró especialmente emocionada, pues la diferencia de edad permitirá que ambas crezcan juntas y compartan juegos y momentos de su infancia. La publicación también destacó la alegría de la niña, quien hasta ahora no contaba con una compañera cercana para jugar.

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

Internautas reaccionan al embarazo de Darinka Ramírez

En la publicación, un seguidor destacó el valor del gesto de Darinka Ramírez: "Le estás dando una hermana a tu hija. Una compañera de vida y eso vale más que todo el oro del mundo. Le estás regalando la suerte de estar acompañada de por vida".

La influencer respondió emocionada, recordando las pequeñas solicitudes de su hija. "Mucho pedía ir al parque a buscar amigas", expresó, confirmando la alegría que siente al brindarle a Luana Sophia una compañera de juegos y amor fraternal.