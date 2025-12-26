HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Darinka Ramírez comparte la conmovedora reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo

Luego que Darinka Ramírez revelara que está en la dulce espera, la reacción de la pequeña sorprendió a más de uno. 

Darinka Ramírez comparte la reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo.
Darinka Ramírez comparte la reacción de su hija con Jefferson Farfán tras conocer su segundo embarazo.

Después de anunciar que espera su segunda hija, Darinka Ramírez compartió en Instagram un tierno video de Luana Sophia. En la grabación, la pequeña aparece emocionada al besar la pancita de su madre, mostrando alegría y cariño por la llegada de su futura hermana.

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación. Muchos felicitaron a la influencer y destacaron la emotiva reacción de la niña, mientras otros celebraron la noticia del nuevo embarazo. La publicación rápidamente se llenó de mensajes positivos y emotivos.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: 'El amor vuelve a florecer en mi vida'

lr.pe

Emoción y ternura en la familia de Darinka Ramírez

Darinka Ramírez, madre de la primera hija de Jefferson Farfán, sorprendió al revelar que está nuevamente embarazada a los 26 años. La influencer compartió su felicidad junto a su actual pareja, cuya identidad permanece en secreto, mostrando su creciente pancita y la conexión con su primera hija.

La joven explicó que Luana Sophia se mostró especialmente emocionada, pues la diferencia de edad permitirá que ambas crezcan juntas y compartan juegos y momentos de su infancia. La publicación también destacó la alegría de la niña, quien hasta ahora no contaba con una compañera cercana para jugar.

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

lr.pe

Internautas reaccionan al embarazo de Darinka Ramírez

En la publicación, un seguidor destacó el valor del gesto de Darinka Ramírez: "Le estás dando una hermana a tu hija. Una compañera de vida y eso vale más que todo el oro del mundo. Le estás regalando la suerte de estar acompañada de por vida".

La influencer respondió emocionada, recordando las pequeñas solicitudes de su hija. "Mucho pedía ir al parque a buscar amigas", expresó, confirmando la alegría que siente al brindarle a Luana Sophia una compañera de juegos y amor fraternal.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: "Seguiré defendiéndolos"

Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: "Seguiré defendiéndolos"

LEER MÁS
Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: este sábado 27 de diciembre será su último programa

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: este sábado 27 de diciembre será su último programa

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025