Doña Martha, madre de Milett Figueroa, estuvo presente en el programa ‘Amor y fuego’ y sorprendió al hacer una fuerte denuncia en vivo. Según contó, su hija fue envenenada durante su participación en el Miss Perú 2016 y, por esa razón, señaló que la modelo no volvería a estar más en un certamen de belleza.

“La envenenaron, esa es la palabra, le dieron algo porque le invitaron”, declaró la madre de la actual pareja de Marcelo Tinelli dejando sorprendidos a Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, ya que, hasta el momento, este hecho no se había hecho público.

Como se recuerda, en 2016 Milett Figueroa era una de las candidatas a llevarse la corona del Miss Perú. Sin embargo, tuvo que retirarse tras sufrir una reacción en la piel que, según contó en su momento, fue provocada por una alergia. Su rostro presentó erupciones y granitos que le causaban picazón, motivo que la obligó a dar un paso al costado. Era la primera vez que le pasaba algo así.

Madre de Milett Figueroa asegura que "casi matan" a su hija

Martha Valcárcel continuó relatando en vivo, en ‘Amor y fuego’, el duro proceso que su hija vivió en secreto para recuperarse. Además, sorprendió al afirmar que “casi matan” a Milett Figueroa.

“Buscamos a un doctor porque luego de que Jessica Newton la llevó para que le pongan cortisona, que casi la matan a mi hija porque la llenaron de ese medicamento y la hincharon. Jessica no lo ha hecho por maldad porque no conoce de medicina, pero ese método fue el peor. Ella estaba mal, le colocaban inyecciones por todos lados, yo me decía ‘que pasa con mi hija, yo me quería morir’”, le contó con detalles a ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“El doctor la revisa y me dijo ‘señora, le voy a decir una cosa, a su hija la han querido envenenar, así de simple’. Yo le pregunté a Milett si ha comido algo, y me dijo que había ido a una cena, que no sé si habrá sido por parte de la organización del Miss Perú porque no lo recuerdo. Pero a ella la querían bajar sí o sí, el doctor también me dijo que la han querido matar”, sentenció Doña Martha.

¿Por qué Milett Figueroa nunca denunció un envenenamiento durante el Miss Perú?

Rodrigo González, ‘Peluchín’, se mostró sorprendido y cuestionó por qué Milett Figueroa, en su momento, atribuyó su alergia e intoxicación en la piel al estrés del certamen y a la presión mediática que enfrentaba.

Ante esto, doña Martha, madre de la modelo, negó que esa fuera la verdadera razón y explicó que su hija nunca suele contar lo que le pasa ni se queja de nada. “Ella es así, es su espíritu”, dijo. “Pero eso ya pasó, felizmente el doctor la curó, aunque quedó traumada”, agregó.

Aseguró también que en el mundo de los certámenes hay mucha envidia. “Por eso mi hija recomienda no participar en estos eventos. Hay casos, te rompen el vestido, los zapatos, te caes, te ponen bebidas, etc. El mundo del espectáculo es tremendo. Hay envidia tremenda. A mi hija le han tenido envidia pese a que es tan sana”, expuso.