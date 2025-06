El exintegrante de realities Bruno Agostini volvió a estar en el centro de la atención mediática tras brindar una entrevista exclusiva al programa 'Magaly TV, la firme', en la que confirmó haber mantenido un vínculo sentimental con la modelo peruana Milett Figueroa mientras ella tenía un amorío con el actor argentino Pablo Heredia. La conversación, emitida este 9 de junio desde España, dejó al descubierto que ambos habían acordado no ventilar su relación, ya que querían seguir disfrutando de su soltería.

Las declaraciones del español se dieron pocos días después de que Heredia confesara en 'El valor de la verdad' que su romance con Milett terminó abruptamente tras la difusión de un ampay que la mostraba con Agostini en actitudes comprometedoras. El hecho, ocurrido en 2015, generó un fuerte revuelo en la prensa de espectáculos, y ahora, casi una década después, Agostini decidió dar su versión de los hechos.

Bruno Agostini revela detalles del vínculo que tenía con Milett Figueroa

Durante la entrevista con Magaly Medina, Bruno Agostini se refirió abiertamente a su entonces relación con Milett Figueroa, a quien conoció en medio del auge mediático que ambos atravesaban por su participación en la televisión peruana. Según su testimonio, el vínculo que mantuvieron duró un tiempo considerable, al punto de que compartieron momentos íntimos en casa de la modelo y hasta contaron con la tolerancia —o al menos el conocimiento— de algunos miembros de su entorno familiar.

Uno de los pasajes más reveladores de su relato fue cuando confesó que la madre de Milett, doña Martha, llegó a verlo en una situación comprometida. “La madre me vio una vez en la habitación con la toalla puesta, creo que fue así”, contó. El modelo también aseguró que en más de una ocasión se quedó a dormir en el domicilio de la modelo, lo que, según él, era conocido tanto por doña Martha como por el hermano de la actriz, Helmut Figueroa.

El conflicto con Helmut Figueroa y el impacto del ampay

Más allá de las repercusiones mediáticas del ampay difundido por 'Magaly TV, la firme', lo que más incomodó a Bruno Agostini fueron las declaraciones públicas que hizo Helmut Figueroa, hermano de Milett, quien defendió con vehemencia a su hermana en medio del escándalo. “Cuando ella me negaba, no me molesté, estaba bien que lo hiciera. Pero lo que sí me fastidió fue escuchar a Helmut”, comentó el español visiblemente molesto durante la entrevista.

Aunque aclaró que nunca fue su intención que la relación saliera a la luz, lamentó que la exposición se haya dado en un “mal día” y que haya terminado afectando no solo su vínculo con la modelo, sino también su imagen pública. “Ninguno de los dos quería que saliera a la luz”, insistió Agostini, aludiendo al momento en que fueron captados por las cámaras.