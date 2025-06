El actor argentino Pablo Heredia estuvo en 'El valor de la verdad', este domingo 8 de junio, en donde sorprendió al revelar detalles inéditos de su vida sentimental. Durante su participación, confesó que años atrás mantuvo un amorío secreto con la modelo Milett Figueroa, cuando él recién comenzaba a ganar notoriedad en el medio artístico local.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Aunque aclaró que no fue una relación formal, Heredia aseguró que existió una fuerte conexión emocional entre ambos. Sin embargo, ese vínculo terminó abruptamente por dos razones principales: su tendencia al apego evitativo y un ampay de Milett con el exchico reality Bruno Agostini, lo que lo dejó profundamente herido.

¿Por qué terminó el romance entre Milett Figueroa y Pablo Heredia?

Pablo Heredia confesó que su vínculo con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, comenzó como una relación reservada, sin etiquetas ni compromisos. En sus propias palabras, ambos optaron por ser “amigos con beneficios”, evitando que su romance trascendiera públicamente en los medios.

No obstante, el actor argentino explicó que el vínculo no prosperó por cuestiones emocionales propias. “Fue más mi tema de temor a enamorarme más, a pisar el acelerador, y me agarró un miedo”, expresó con sinceridad.

En ese momento, el conductor Beto Ortiz, le preguntó si no fue un ampay de Bruno Agostini lo que realmente detonó el fin del romance. En octubre de 2015, el español fue captado ingresando al departamento de Milett Figueroa y saliendo al día siguiente, según imágenes difundidas por la revista Magaly TeVe.

Ante esto, Heredia reconoció que no podía reclamarle nada a Milett, ya que su relación no era formal. No obstante, admitió que le afectó emocionalmente. “Pasó esta noticia y para mí fue un poco una alerta, ella no tenía que serme fiel (...) Me agarró miedo, me dio la sensación de que tal vez no estoy siendo valorado como quisiera o tal vez no soy suficiente”, confesó con visible vulnerabilidad.