Doña Martha Valcárcel dejó a todos en shock durante la última emisión de 'América hoy', al revelar un inesperado vínculo familiar con Valeria Piazza. La sorprendida conductora escuchó atónita la confesión de la madre de Milett Figueroa, quien explicó que ambas comparten un lazo sanguíneo. Este inesperado giro ocurrió después de un tenso enfrentamiento en vivo entre ellas, que terminó con un abrazo cuando la noticia salió a la luz.

El cruce de palabras entre Valeria y Doña Martha tuvo lugar tras una polémica declaración de la madre de Milett, quien aseguró que su hija había sido envenenada durante el certamen de Miss Perú 2016, donde Piazza resultó ganadora. A pesar de las tensiones previas, el anuncio sobre su parentesco cambió por completo el tono de la conversación.

Revelación familiar de Doña Martha Valcárcel y la emotiva reacción de Valeria Piazza

Este 12 de junio, durante una nueva emisión de 'América hoy', Doña Martha Valcárcel sorprendió a todos al revelar que tiene un vínculo familiar con Valeria Piazza. Tras un tenso enfrentamiento en vivo, donde la madre de Milett Figueroa afirmó que su hija había sido envenenada durante el certamen de Miss Perú 2016, la situación dio un giro inesperado. “Eres como mi familia. ¿Ackerman? Ellos son mis hermanos, así que hijita linda, la sangre llama a la sangre. Yo contra ti no tengo nada”, dijo Doña Martha, sorprendiendo a todos con su sinceridad.

Valeria Piazza, visiblemente emocionada, no tardó en reaccionar, dejando claro el vínculo con los Ackerman. “Sí, claro. ¡Es mi tía!”, exclamó, mientras Ethel Pozo comentaba: “Música de reencuentro, vale la pena soñar, ¡es su sobrina!”. La conductora de 'América hoy' expresó con entusiasmo: “Todos somos familia ahora”, mientras se acercaba a abrazar a la madre de Milett Figueroa en un emotivo momento.

Minutos después, Valeria aclaró que, aunque no llevaba el apellido Ackerman, sí tiene familiares en esa familia y reveló que su linaje incluye descendencia italiana y cajamarquina. Esto la convierte en prima lejana de Milett Figueroa, un descubrimiento que sorprendió a todos y cerró con una emotiva reconciliación familiar en el set.

Madre de Milett Figueroa sorprende al revelar que quisieron envenenar a la modelo

Durante una entrevista con 'Amor y fuego', Martha Valcárcel habló sobre el papel de Jessica Newton en los problemas de salud que afectaron a Milett durante el certamen de Miss Perú en 2016. Según la madre de la modelo, Jessica fue responsable de un tratamiento peligroso que casi le costó la vida. “Buscamos a un doctor porque luego de que Jessica Newton la llevó para que le pongan cortisona, que casi la matan a mi hija porque la llenaron de ese medicamento y la hincharon. Jessica no lo ha hecho por maldad porque no conoce de medicina, pero ese método fue el peor”, explicó Doña Martha.

Además, Valcárcel aseguró que el doctor que atendió a su hija le confirmó que Milett había sido envenenada. “El doctor la revisa y me dijo ‘señora, le voy a decir una cosa, a su hija la han querido envenenar, así de simple’. Yo le pregunté a Milett si ha comido algo, y me dijo que había ido a una cena, que no sé si habrá sido por parte de la organización del Miss Perú porque no lo recuerdo. Pero a ella la querían bajar sí o sí, el doctor también me dijo que la han querido matar”, sentenció la madre de la modelo.