Pablo Heredia vuelve a ser noticia tras su participación en el programa 'El valor de la verdad', donde sorprendió al confesar detalles de sus vínculos sentimentales con varias figuras del espectáculo peruano. Uno de los momentos más comentados fue cuando mencionó su antigua relación con Milett Figueroa, actual pareja del presentador argentino Marcelo Tinelli.

El actor argentino reveló en televisión que tuvo un romance oculto con Milett Figueroa, vínculo que nunca salió a la luz pública. Según su testimonio, la conexión fue intensa, pero ambos decidieron mantenerla en secreto por no sentirse preparados para exponerla. Años después, Heredia volvió a contactar a la modelo con una intención aparentemente inocente, pero la respuesta —o más bien, la ausencia de ella— dejó entrever una lealtad firme hacia su actual pareja.

Pablo Heredia esperaba que Milett Figueroa le contestara mensaje privado

Durante su paso por el programa conducido por Beto Ortiz, Pablo Heredia en 'El valor de la verdad' reveló que recientemente envió un mensaje privado a Milett Figueroa para expresarle su alegría por verla triunfar en Argentina y por su relación con Marcelo Tinelli. El actor afirmó que el mensaje fue enviado "con buena onda", sin ninguna intención de generar controversia.

“Me pone muy feliz su relación con Tinelli porque yo siempre a Milett le voy a desear el bien”, expresó Heredia. “Yo sé quién es, sé cómo es. Errores tenemos todos. Somos una imperfección caminando”.

Sin embargo, el silencio de la modelo peruana fue notorio. Pablo Heredia confesó que esperaba, al menos, una respuesta cortés, aunque destacó que comprendía su decisión por respeto a su actual romance con Tinelli. “Lo respetuosa que es con Marcelo que no me contestó”, señaló el actor. Pese a ello, no ocultó su deseo de haber recibido una respuesta: “Ahora, me hubiese gustado que me conteste igual, obviamente. Es más, todavía tienes tiempo”, añadió en tono relajado.

El actor habló de sus vínculos pasados con figuras de la farándula peruana

El testimonio de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad' no solo generó impacto por la mención de Milett Figueroa. El actor sorprendió al detallar que mantuvo relaciones con otras celebridades peruanas como Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi, actrices con quienes compartió elenco en la telenovela 'Ven, baila, quinceañera'. Esta revelación causó revuelo en redes sociales por el nivel de detalle ofrecido por el actor argentino.

El vínculo con Milett Figueroa, sin embargo, fue el que más atención atrajo. Según Heredia, el romance fue breve, pero significativo, al punto de describir que “perdió la cabeza” por ella. En medio de especulaciones sobre una posible ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, las declaraciones del actor cobraron aún más relevancia mediática.

El actor también recordó los sueños que Milett tenía cuando hablaban años atrás: "Ella soñaba con ir a Argentina, con bailar, cantar, triunfar y también soñaba con conocer el amor verdadero. Es una chica que quiere el amor siempre. Es muy amorosa", dijo con nostalgia.