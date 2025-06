Jessica Newton rompió su silencio luego de las recientes declaraciones de doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien sorprendió al afirmar que su hija fue envenenada durante su participación en el Miss Perú 2016. Como se recuerda, ese año, la modelo se posicionó entre las favoritas del certamen; sin embargo, tuvo que abandonar el concurso tras sufrir una fuerte reacción alérgica.

Según doña Martha, este episodio marcó la percepción de su hija sobre los concursos de belleza, al punto que ya no recomienda a otras jóvenes participar en certámenes como el Miss Perú. Sin embargo, el programa 'América hoy' mostró declaraciones pasadas de Milett Figueroa, en las que señalaba que su reacción habría sido provocada por una alergia a los langostinos que había cenado la noche anterior, además del estrés y una intoxicación por corticoides.

Jessica Newton responde ante afirmaciones de mamá de Milett

El programa matutino se comunicó con Jessica Newton, directora del Miss Perú, para conocer su postura respecto a las recientes declaraciones de doña Martha, madre de Milett Figueroa, quien aseguró que su hija fue envenenada durante su participación en el certamen del 2016. La empresaria no esquivó la pregunta, pero respondió con una actitud irónica, restando importancia a la polémica.

Al ser consultada sobre si estaba al tanto de que Milett habría sido envenenada, Newton reaccionó con ironía: “Estoy haciendo mi maleta, estoy totalmente enfocada en el Miss Perú (...) Tengo mucho trabajo como para perder mi tiempo. Me has hecho reír, te agradezco”, expresó con contundencia, dejando claro que no piensa hablar más del tema.

Antes de finalizar su intervención, Jessica Newton recomendó aclarar cualquier duda con alguien que vivió de cerca esa edición del certamen. “Cualquier duda, pregúntale a Valeria Piazza. Valeria compitió ese año y ganó ese año”, sentenció.

La grave acusación de la madre de Milett Figueroa

Durante una entrevista con 'Amor y fuego', Martha Valcárcel reveló el papel de Jessica Newton durante los problemas de salud que afectaron a Milett durante el certamen en 2016. “Buscamos a un doctor porque luego de que Jessica Newton la llevó para que le pongan cortisona, que casi la matan a mi hija porque la llenaron de ese medicamento y la hincharon. Jessica no lo ha hecho por maldad porque no conoce de medicina, pero ese método fue el peor”, contó.

La madre de Milett Figueroa comentó que fue el doctor que atendió a su hija quien le aseguró que hubo un envenenamiento. “El doctor la revisa y me dijo ‘señora, le voy a decir una cosa, a su hija la han querido envenenar, así de simple’. Yo le pregunté a Milett si ha comido algo, y me dijo que había ido a una cena, que no sé si habrá sido por parte de la organización del Miss Perú porque no lo recuerdo. Pero a ella la querían bajar sí o sí, el doctor también me dijo que la han querido matar”, sentenció Doña Martha.