Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, continúa consolidando su carrera profesional lejos del foco mediático. La joven abogada fue recientemente incorporada como parte del equipo del Estudio Peña & Abogados, una de las firmas más prestigiosas del país, conocida por representar a figuras deportivas como Renato Tapia, Raúl Ruidíaz y Piero Quispe.

La noticia fue confirmada por la propia firma a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron una imagen de la hija de Melissa Klug en su primer día como abogada del equipo. “Con mucha alegría le damos la bienvenida a Gianella Marquina. Esta siempre fue tu casa y ahora en tu etapa como abogada, estamos orgullosos de que formes parte del equipo”, señalaron. Marquina, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), había iniciado su vínculo con el estudio en febrero de 2022 como practicante, función que desempeñó hasta agosto de 2023, poco antes de culminar su formación universitaria.

El emotivo mensaje de Melissa Klug para su hija mayor

A través de sus redes sociales, Melissa Klug se mostró conmovida por el nuevo paso profesional de Gianella Marquina. La expareja de Jefferson Farfán compartió una historia en Instagram donde le dedicó unas tiernas palabras: “Siempre serás la mejor en todo, te amo y todos los éxitos del mundo para ti, mi vida hermosa. Te amo”.

Hace unos meses, Melissa Klug también utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a Gianella Marquina tras su ceremonia de colegiatura. “Mi abogada colegiada, Gianella Marquina. Mi corazón explota de felicidad, te amo. Muy orgullosa de ti, mi vida”, escribió Melissa, visiblemente emocionada. El evento también fue escenario de un reencuentro familiar, ya que estuvieron presentes: Raúl Marquina, padre de Gianella, y Jesús Barco, actual pareja de Melissa, quienes se unieron para celebrar este importante logro profesional de la joven.

¿Qué le pasó a Gianella Marquina cuando tenía 15 años?

A los 15 años, Gianella Marquina enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al sufrir parálisis facial, una experiencia que afectó no solo su salud física, sino también su bienestar emocional. La influencer y ahora abogada relató que esta condición la afectó profundamente, llevándola a someterse a varias terapias durante tres años en un esfuerzo por recuperar la movilidad de su rostro. Aunque la experiencia fue dolorosa, Gianella se ha mantenido firme, superando las adversidades y continuando con su vida.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Gianella recordó cómo esta experiencia la marcó y el impacto que tuvo en su autoestima. "Realmente, fue una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida. Me afectó muchísimo", compartió la hija de Melissa Klug, describiendo el proceso como un camino largo y difícil. Consultó a varios médicos, pero sus diagnósticos no fueron alentadores, ya que le informaron que no podría recuperar la movilidad facial al 100%. Según le explicaron, la parálisis fue una secuela de una lesión en el nervio facial.