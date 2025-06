La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se ha visto nuevamente en el foco mediático tras las recientes declaraciones del actor Pablo Heredia, quien confesó en el programa 'El valor de la verdad' haber mantenido un vínculo sentimental secreto con la modelo peruana. En medio de las revelaciones, el reconocido conductor argentino optó por no pronunciarse sobre las polémicas y, en su lugar, envió un mensaje público cargado de amor para su actual pareja.

La fecha no pasó desapercibida para Tinelli, quien organizó una romántica sorpresa para celebrar los 33 años de Milett Figueroa. A través de redes sociales, la modelo compartió imágenes de la celebración: una cama decorada con pétalos de rosas y globos rojos en forma de corazón, acompañados de dedicatorias emotivas que evidencian la solidez de la pareja.

El mensaje de Marcelo Tinelli para Milett Figueroa

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marcelo Tinelli expresó su amor incondicional a Milett Figueroa con palabras que rápidamente captaron la atención del público y la prensa. "Feliz cumple mi vida. Hermosa noche juntos. Te amo mucho", se lee en el video que la modelo compartió. En una publicación adicional, el presentador añadió: “Qué lindo arrancar juntos tu cumple, mi amor. Quiero que tengas un día maravilloso y un día muy feliz siempre”.

Foto: Instagram

¿Qué dijo Pablo Heredia sobre Milett Figueroa?

En su reciente participación en 'El valor de la verdad', el actor Pablo Heredia sorprendió al confesar que tuvo una relación secreta con Milett Figueroa. “La conexión fue intensa, pero decidimos mantenerla en privado porque no estábamos listos para hacerlo público”, declaró. Además, reveló que le envió un mensaje a Milett para felicitarla por su carrera y su noviazgo con Tinelli: “Me pone muy feliz su relación con Tinelli porque yo siempre a Milett le voy a desear el bien”.

No obstante, Heredia señaló que la modelo no respondió a su mensaje, lo que interpretó como un acto de respeto hacia su pareja actual: “Lo respetuosa que es con Marcelo que no me contestó”. Pese a su comprensión, el actor admitió que esperaba al menos un saludo de cortesía: “Ahora, me hubiese gustado que me conteste igual, obviamente. Es más, todavía tienes tiempo”.