Samahara Lobatón se presentó en 'El reventonazo de la Chola', donde habló abiertamente sobre su tercer embarazo con Bryan Torres. En medio de la conversación, la joven influencer sorprendió al referirse a la actual relación que mantiene con su madre, Melissa Klug, revelando que ha mejorado con el paso del tiempo.

Este pronunciamiento surgió luego de que Melissa Klug dijera que espera que no tenga más hijos. Aunque reconoció el rol responsable de Samahara como madre, la empresaria también dejó clara su visión sobre ser madre joven, tema que conoce al haber criado a seis hijos.

Samahara Lobatón da detalles de su relación con Melissa Klug

Durante la entrevista, Samahara Lobatón reveló que su vínculo con Melissa Klug ha mejorado significativamente en el último tiempo. Según explicó, la experiencia de la maternidad ha sido un punto clave en este cambio. “Super bien, desde que soy mamá he sabido llevarme mucho mejor con ella, la entiendo mucho más. Ser mamá a tiempo completo es un trabajo súper difícil, aparte, nosotras trabajamos”, comentó la influencer frente a las cámaras.

Además, Samahara elogió el compromiso de su madre con sus seis hijos, destacando la entrega incondicional que siempre ha demostrado con cada uno de ellos, incluso cuando ya no conviven todos bajo el mismo techo. “Es una labor super admirable lo que ella hace, además, es mamá de seis. Si bien varias no vivimos con ella, mi mamá está para nosotras 24/7. Yo la puedo llamar a la hora que sea, y ella siempre va a estar para mí”, expresó la hija de Melissa Klug.

Melissa Klug se pronunció sobre el embarazo de Samahara Lobatón

En una entrevista con 'América hoy' el pasado 28 de mayo, Melissa Klug reveló que la noticia del tercer embarazo de su hija Samahara no fue una sorpresa para la familia. “Yo ya lo sabía, la familia ya lo sabía. Ella es una excelente madre y sé que ama ser mamá. Ahora está más emocionada porque va a ser varoncito”, declaró la chalaca.

Sin embargo, cuando Janet Barboza señaló que Samahara podría seguir sus pasos en cuanto a la maternidad, Melissa afirmó que prefiere que no continúe agrandando la familia debido al desgaste que provoca ser madre. “Espero que no, porque es súper complicado. Yo he sido mamá muy joven. Yo creo que con su hombrecito, dice ella, se planta”, sostuvo. Además, resaltó el crecimiento personal de su hija, quien, junto a Bryan Torres, asiste a la iglesia y recibe terapia. “Todos tienen derecho a mejorar y ser mejor persona”, concluyó la empresaria.