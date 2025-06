Pamela López festejó su cumpleaños en 'La Cueva de Kittypam' por todo lo alto, y lo hizo acompañada de una invitada que no pasó desapercibida: Evelyn Vela, exmejor amiga de Melissa Klug. La aún esposa de Christian Cueva sorprendió al referirse a Vela como su "nueva mejor amiga", dejando ver que entre ambas hay una buena relación.

Durante el evento, Pamela no dudó en enviar un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Melissa Klug, a quien anteriormente señaló como una de las mujeres involucradas con 'Aladino'. La trujillana aseguró que ha estado compartiendo información con su nueva amiga.

Pamela López presume su nueva amistad con Evelyn Vela

Durante su reciente celebración de cumpleaños, Pamela López fue consultada sobre la presencia de Evelyn Vela en su discoteca, lo que ha generado revuelo por su cercanía a la examiga de Melissa Klug. La empresaria no ocultó su simpatía y dejó entrever que tiene mucha confianza. “Ya nos conocimos y la invité porque me cayó súper bien, es súper divertida. Ahora es mi nueva mejor amiga”, comentó para 'América hoy'.

Además, la aún esposa de Cueva minimizó la pasada relación de Evelyn Vela con Melissa Klug, asegurando que no ve problema en conocerla. “No tiene nada que ver, yo la estoy conociendo es lo que importa. A mi me cae muy bien, me parece super divertida y me encanta”, agregó López.

Sobre si esta nueva cercanía con Evelyn Vela podría incomodar a otras personas, Pamela López fue tajante y dejó entrever que quienes se sientan aludidas quizás tengan motivos para preocuparse. “Bueno no sé, las que tiemblan es porque tienen la conciencia sucia, pero yo creo que de aquí podemos intercambiar información", sentenció.

Evelyn Vela se olvida de Melissa Klug y se luce con Pamela López

Evelyn Vela no se guardó nada al ser consultada sobre su actual relación con Melissa Klug, dejando claro que la amistad entre ambas es cosa del pasado. A través de sus redes sociales, la ‘Reina del Sur’ publicó una fotografía junto a Pamela López y escribió un mensaje que no pasó desapercibido: “Hoy muchas no dormirán. ¿Ustedes qué dicen?”, lo que inmediato se interpretó como una indirecta a 'La Blanca de Chucuito'.

En conversación con el programa 'América hoy', Vela dejó en claro que no le importa lo que otras personas puedan decir de su cercanía con la esposa de Cueva.. “Al que le pique que se rasque”, sentenció. “Yo era su amiga (de Melissa) y no sé nada. Estoy tranquila y bien, estoy celebrando un año más de vida de Pamela. Yo creo que es una mujer luchadora porque está sacando adelante a sus hijos sola”, agregó.