¿A qué se dedica Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, tras titularse a los 24 años?

A sus 24 años, Gianella Marquina Klug, hija de Melissa Klug y Raúl Marquina, alcanzó un importante logró en su vida profesional al obtener su título de abogada. La joven influencer se siente agradecida con su familia y amigos, quienes la acompañaron a lo largo de esta etapa. Su madre expresó su orgullo públicamente, destacando el esfuerzo de su hija y el papel que ahora ocupa como la primera abogada en la familia.

¿A qué se dedica Gianella Marquina, hija de Melissa Klug?

Gianella Marquina Klug, además de ser influencer, ha encontrado en el derecho su vocación profesional. La hija mayor de Melissa Klug no solo ha tenido una exitosa carrera en redes sociales, sino que también ha trabajado en un estudio de abogados incluso antes de finalizar sus estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con su título en mano, la joven planea avanzar en su carrera en el ámbito legal mientras mantiene su faceta como influencer.

Melissa Klug, quien estuvo presente en el momento en que Gianella recibió su título, no tardó en expresar el orgullo que siente por su hija. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió una foto de la ceremonia y un mensaje de felicitación que deja en claro el apoyo constante hacia su hija. "Tan orgullosa de ti, mi vida. Titulada. Ya tengo quien me defienda", escribió Melissa, mostrando su felicidad por el logro de su hija. La respuesta de la influencer fue igualmente emotiva, agradeciendo a su madre por ser su inspiración y apoyo en cada paso del camino.

Gianella Marquina es hija de Melissa Klug y Raúl Marquina. Foto: Instagram/gianelamarquina

¿Qué le pasó a Gianella Marquina cuando tenía 15 años?

A los 15 años, Gianella Marquina enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al sufrir parálisis facial, una experiencia que afectó no solo su salud física, sino también su bienestar emocional. La influencer y ahora abogada relató que esta condición la afectó profundamente, llevándola a someterse a varias terapias durante tres años en un esfuerzo por recuperar la movilidad de su rostro. Aunque la experiencia fue dolorosa, Gianella se ha mantenido firme, superando las adversidades y continuando con su vida.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Gianella recordó cómo esta experiencia la marcó y el impacto que tuvo en su autoestima. "Realmente, fue una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida. Me afectó muchísimo", compartió la hija de Melissa Klug, describiendo el proceso como un camino largo y difícil. Consultó a varios médicos, pero sus diagnósticos no fueron alentadores, ya que le informaron que no podría recuperar la movilidad facial al 100%. Según le explicaron, la parálisis fue una secuela de una lesión en el nervio facial.