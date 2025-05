Melissa Klug volvió a captar la atención del público tras referirse al tercer embarazo de su hija Samahara Lobatón, quien espera un niño junto al cantante de salsa Bryan Torres. Durante su participación en el programa 'América hoy' el miércoles 28 de mayo, la empresaria dio declaraciones que generaron revuelo, especialmente cuando expresó su deseo de que su hija no continúe ampliando su familia.

La popular 'Blanca de Chucuito' fue clara al manifestar su preocupación sobre lo que significa criar varios hijos. Aunque destacó las cualidades maternas de Samahara, también dejó ver su perspectiva sobre la maternidad joven, tema que conoce de primera mano como madre de seis.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre el embarazo de Samahara Lobatón?

Melissa Klug aseguró que la familia ya sabía del embarazo antes de que se hiciera público. “Yo ya lo sabía, la familia ya lo sabía. Ella es una excelente madre y sé que ama ser mamá. Ahora está más emocionada porque va a ser varoncito”, declaró. Sin embargo, al ser consultada por Janet Barboza sobre si su hija seguiría sus pasos al tener más hijos, respondió con firmeza: “Espero que no, porque es súper complicado. Yo he sido mamá muy joven. Yo creo que con su hombrecito, dice ella, se planta”.

Klug también resaltó la evolución emocional y espiritual de Samahara Lobatón, afirmando: “Todos tienen derecho a mejorar y ser mejor persona”, en referencia al cambio de actitud que ha mostrado su hija en los últimos meses.

Samahara Lobatón responde a críticas por su embarazo

Samahara Lobatón reapareció en 'América hoy' el 27 de mayo y sorprendió al asegurar: “Soy una mujer de Dios, yo sí cambié”. Contó que asiste a la iglesia desde hace ocho meses y ha estado recibiendo terapia psicológica. Actualmente, se encuentra en el quinto mes de gestación.

Frente a las críticas, Samahara fue contundente. “Antes que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos y yo le decía que había que esperar… (Sí dije) que me iba a ligar, pero eso puede ser mucho más adelante. Al final no me ligué porque tuve un parto natural”.