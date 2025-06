Darinka Ramírez sorprendió con su participación en 'El valor de la verdad', donde ofreció nuevos detalles sobre su vínculo con Jefferson Farfán, padre de su hija de 2 años. Durante la entrevista con Beto Ortiz, la influencer de 26 años reveló que el exfutbolista le entregó S/18.000 como un obsequio para impulsar su emprendimiento, señal de que en ese momento mantenían una buena relación personal y familiar.

Sin embargo, según relató Darinka, esa actitud cambió drásticamente luego de que ella presentara una denuncia por violencia psicológica. A partir de ese momento, Farfán habría intentado recuperar el dinero que le dio, tratándolo como si se tratara de una deuda pendiente.

Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán le regaló S/18.000 para su negocio

Durante su entrevista, Darinka Ramírez compartió que inicialmente le pidió un préstamo a Jefferson Farfán para completar la inversión en un emprendimiento de ropa infantil llamado 'BLOOP | STREETWEAR KIDS', el cual aparece en redes sociales con su hija como propietaria. Ante el pedido, el exfutbolista había decidido regalárselo como un gesto de apoyo, considerando que iba a ser un sustento también para la pequeña que tienen en común.

“Yo estaba realizando un emprendimiento de ropa para niños que habré gastado como 33 mil soles y me faltaban esos 18 mil que le pedí prestado a él, que vi la posibilidad de dármelo, prestármelo más que todo. Por eso se lo pedí y cuando me manda el voucher me pone el mensaje que me lo iba a regalar”, relató la joven madre.

Sin embargo, la buena intención de Jefferson Farfán se desvaneció tras la denuncia que Darinka Ramírez interpuso en su contra por violencia psicológica, luego de que él la insultara frente a su hija, hecho que habría marcado un quiebre en su relación. Según su testimonio, después del conflicto, la 'Foquita' comenzó a exigirle la devolución del dinero que, en un inicio, le había entregado como un regalo.

Emprendimiento de Darinka. Foto: Instagram

“Después del problema de los gritos por el cual yo denuncié. Había un pago que no se había hecho de la clínica de la niña y se lo solicito a la prima. Ella me dice que luego lo va hacer y después me pone otro mensaje: ‘Darinka, dice Jefferson que te ha prestado tanto dinero y dice cuándo se lo vas a pasar’”, explicó.

El motivo por el cual Jefferson Farfán no firmó a su hija

Darinka Ramírez contó que, cuando le pidió a Jefferson Farfán que firmara a su hija desde el momento de su nacimiento, él se negó y fijó una condición clara: lo haría solo cuando la menor cumpliera un año. Según relató, el exfutbolista le explicó que temía que se repitiera la misma situación vivida por Yahaira Plasencia durante su relación.

“Me explicó que Yahaira tuvo mucha presión mediática y que pasó una depresión por el tema, y que no quería que yo también pase por lo mismo cuando mi hija está pequeña, así que el trato fue firmarla al año de nacida y que la gente no se cargue de las malas vibras de las personas”, declaró la empresaria.