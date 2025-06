Xiomy Kanashiro habla claro sobre su relación con Jefferson Farfán tras 'El valor de la verdad' de Darinka Ramirez

Luego de la controversia generada por la aparición de la influencer Darinka Ramírez en el programa 'El valor de la verdad', la bailarina Xiomy Kanashiro dio su versión sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

La conocida 'chinita' fue contundente en sus declaraciones, sorprendiendo a los seguidores en redes sociales y mostró su apoyo hacia su pareja Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro habla de Jefferson Farfán

A través de una charla en las redes sociales de su nuevo programa, la bailarina dejó claro que su relación con Jefferson Farfán se encuentra en un buen momento. Además, se animó a confesar que es la primera vez en su vida que se ha enamorado.

"Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa de rosas, donde me llevan al cine, a comer, y es bonito cuando una mujer se siente segura del otro lado, que él es protector. Mi mamita también me ha dicho 'Xiomy, te has enamorado por primera vez", reveló la bailarina.

En cuanto a la polémica con Darinka Ramírez, Kanashiro minimizó el asunto y expresó su confianza en su pareja. Señaló que los hombres pueden cambiar y que merecen una oportunidad para mejorar: "Creo que los hombres sí cambian y se merecen una oportunidad. Para pasarla bien y, por qué no, pensar en el futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro", añadió Xiomy.

Darinka Ramírez habla de la agresión de Jefferson Farfán

Por otro lado, Darinka Ramírez volvió a compartir detalles sobre el incidente en el que el exfutbolista destruyó el juguete favorito de su hija mientras jugaba con un primo en la habitación de la menor. En una reciente entrevista con Beto Ortiz, la influencer ofreció más información sobre el comportamiento agresivo de 'La Foquita', el cual, según ella, estaría vinculado con Xiomy Kanashiro.

Ramírez explicó que antes de la visita de Farfán, había tenido un enfrentamiento con su madre, Doña Charo, por los 15 mil soles que el exfutbolista había transferido a la bailarina, lo que habría provocado la ira de Jefferson Farfán.