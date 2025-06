Yahaira Plasencia conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en redes sociales, justo en medio de la controversia generada por las declaraciones de Darinka Ramírez en ‘El valor de la verdad’. La salsera rompió su silencio luego de que se difundiera que, durante su relación con Jefferson Farfán, habría atravesado un cuadro depresivo debido a la presión mediática y el acoso constante de la opinión pública.

La revelación fue hecha por la madre de la hija menor del exfutbolista, quien contó que Farfán evitó firmar legalmente a su hija durante el primer año de vida, argumentando que no quería que la situación se convirtiera en un escándalo mediático similar al que enfrentó su relación con Yahaira.

Yahaira Plasencia lanza reflexivo mensaje tras confesiones de Darinka Ramírez

Yahaira Plasencia ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones que Darinka Ramírez hizo sobre Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad'. No obstante, este lunes 2 de junio, la cantante sorprendió con una breve pero significativa aparición en sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la reciente polémica. “Qué detallista es Dios conmigo, mi familia está bien y a mí me va bien”, escribió Yahaira en una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Pero el mensaje no quedó ahí. La salsera acompañó sus palabras con una de sus propias canciones, cuya letra también dio pie a nuevas interpretaciones: “Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba, por cuidar de los seres que amo, por todo lo que me has dado”, se escucha en el fragmento musical que añadió a su historia.

En los últimos días, Yahaira Plasencia ha sido señalada por lanzar indirectas a Farfán durante sus presentaciones y en sus canciones. Sin embargo, ella ha dejado claro que todo forma parte del espectáculo y que no hay mensajes ocultos detrás de sus shows.

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre Yahaira Plasencia?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán decidió no reconocer legalmente a su hija desde el nacimiento. Según contó, cuando le insistió al futbolista, él le respondió que esperaría hasta que cumpliera un año y mencionó su pasada relación con Yahaira Plasencia. “Me explicó que Yahaira tuvo mucha presión mediática y que pasó una depresión por el tema, y que no quería que yo también pase por lo mismo cuando mi hija está pequeña, así que el trato fue firmarla al año de nacida y que la gente no se cargue de las malas vibras de las personas”, relató la influencer.