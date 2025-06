Darinka Ramírez decidió hablar sin filtros en el programa 'El valor de la verdad' y dejó sorprendidos al revelar aspectos ocultos de su relación con Jefferson Farfán, padre de su hija. Una de las confesiones más comentadas fue el supuesto depósito de 15.000 soles que el exfutbolista le habría hecho a su actual pareja, Xiomy Kanashiro, cuando todavía mantenía comunicación con la empresaria a inicios de 2025. La joven de 26 años afirmó que al enterarse de esta transferencia no dudó en contarle todo a doña Charo, madre del exfutbolista, quien reaccionó de manera inesperada.

De acuerdo con su testimonio, el hecho sucedió antes de que se hiciera pública la denuncia por violencia psicológica, la cual marcó la separación definitiva entre ambos como padres. Desde entonces, continúan distanciados y enfrentados legalmente, incluso con restricciones impuestas al exfutbolista para usar sus frases célebres.

La reacción de doña Charo al enterarse del depósito que Farfán le hizo a Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez reveló que durante una de las noches en las que Jefferson Farfán aún la visitaba descubrió un depósito de 15.000 soles desde el celular del exfutbolista a favor de su actual pareja, Xiomy Kanashiro. La joven aseguró que capturó la pantalla como prueba, ya que le sorprendió que tuviera dinero para enviar a otra persona mientras contribuía con un monto mucho menor para la pensión de su hija. “Yo le tomé foto, no se lo dije ni cuando llegó, pero yo le tomé foto y a la persona que yo le conté fue a su mamá (...) Quería tener la prueba para decirle: ‘Oye, si tienes dinero para abonarle a una persona y no a su propia hija’”, contó en 'El valor de la verdad'.

Según Darinka, esa misma noche la 'Foquita' tenía la intención de quedarse a dormir, pero tras ver la transferencia se sintió completamente decepcionada. “Él me dio la intención quedarse a dormir esa noche, el 17 de enero (2025), cuando yo vi eso, de verdad que estaba decepcionada, indignada, me puse seria y lo mandé a su casa”, narró. No le reclamó directamente porque temía ser descalificada emocionalmente: “No le dije nada porque pensé que me iba a decir: ‘Eres una celosa, eres enferma’”.

En lugar de enfrentarlo, la joven decidió contarle todo a doña Charo, madre del exseleccionado nacional, quien se mostró sorprendida y le aseguró que hablaría con él. “Me dijo que iba a hablar con él, pero no me dio muchos más detalles. Ella tampoco, me imagino que no sabía de ella, qué sé yo”, comentó. Finalmente, la joven reveló que, después de ese episodio, se rompió toda comunicación con Farfán. “Sí, porque de ahí ya no teníamos comunicación. Ella me llamó”, concluyó.