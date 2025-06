Darinka Ramírez sorprendió con sus confesiones en 'El valor de la verdad', el programa conducido por Beto Ortiz. La influencer de 26 años reveló detalles desconocidos sobre su relación con Jefferson Farfán, el padre de su hija, y cómo fue que el exfutbolista la conquistó en un primer momento. Además, la influencer contó que no fue el físico lo que la atrajo, sino las cualidades personales que percibió en el popular ‘Foquita’ durante su etapa de amistad.

La joven reveló que conoció al exdelantero de la selección peruana en la inauguración de su famoso ‘Bunker’, evento al que fue invitada por una amiga en común. Desde entonces, empezaron a frecuentarse en reuniones privadas, hasta que su vínculo cambió con el paso del tiempo, llevando su historia a una complicada situación legal y emocional.

¿Qué cualidades de Jefferson Farfán conquistaron a Darinka Ramírez?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Darinka Ramírez explicó que lo que más la atrajo de Jefferson Farfán fue su forma de ser como amigo. Según relató, el exfutbolista era amable, divertido y muy atento cuando la invitaba a las reuniones que organizaba en su casa, tras conocerla en el evento inaugural de su ‘Bunker’. “Me llamó mucho la atención porque su forma de ser él como amigo es superchévere (...) porque ya cuando pasé al siguiente nivel ya cambió totalmente”, señaló.

La influencer aseguró que nunca se fijó en el físico de sus parejas, incluyendo al exjugador. “Yo los veo ahora, consciente, fuera de... ya no estoy cegada. Eran feitos, o sea, no me fijaba en el físico”, expresó con franqueza, dejando claro que sus decisiones sentimentales estuvieron marcadas más por la conexión emocional que por la apariencia.

Sin embargo, Darinka Ramírez dejó en claro que no se arrepiente de haber sido madre. “Bueno, ahora no me arrepiento de mi hija, pero era superchévere en ese momento de amistad”, afirmó. También resaltó la personalidad humorística del exfutbolista, algo que, según ella, sigue siendo evidente en el podcast 'Desenfocados', donde Farfán se muestra como una persona carismática y bromista. “¿Se ha dado cuenta cuando él es entre amigos en su podcast él se lleva bien con todos? Es muy chistoso y eso es lo que me llamó la atención”, agregó.

Cuando el conductor Beto Ortiz le preguntó si hubiese preferido mantener solo una amistad con él, Ramírez respondió afirmativamente. Aseguró que, a pesar de haber tenido una hija con Farfán, la relación nunca fue formal y que actualmente se encuentra completamente distanciada de él. El vínculo se deterioró tras un fuerte altercado ocurrido en su departamento, donde ella lo acusó de agresión psicológica. Desde entonces, ambos mantienen una tensa relación.