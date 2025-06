Durante su participación en 'El valor de la verdad' del domingo 1 de junio, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, hizo públicas una serie de afirmaciones que han causado fuerte impacto en la opinión pública. La joven denunció que el exfutbolista no ha cumplido con varios compromisos económicos hacia su hija, a pesar de contar con recursos para otras personas y negocios personales.

Frente al periodista Beto Ortiz, Ramírez detalló que Farfán le aseguró en reiteradas ocasiones que no tenía dinero disponible porque había invertido todo en su centro comercial, conocido como el mall de Farfán. La declaración sorprendió aún más cuando ella relató haber visto una transferencia de S/15.000 que él hizo a Xiomy Kanashiro, lo que evidenciaría que sí tenía fondos, pero que priorizaba otros gastos.

“No tengo dinero, todo está en el mall”: la versión de Farfán según Darinka

Uno de los momentos más reveladores del programa 'El valor de la verdad' de Darinka Ramírez fue cuando compartió las razones que Jefferson Farfán le habría dado para no aumentar el dinero destinado al bienestar de su hija. “Me decía que no tenía plata, que todo lo había invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años”, declaró con visible incomodidad.

Ramírez detalló que, a pesar de que Farfán se había comprometido a comprarle un departamento para vivir con la menor, este nunca llegó a concretarse. “Yo le hice mención del departamento y él dijo que todo estaba invertido en el mall”, afirmó. Además, indicó que cuando pedía recursos adicionales a la pensión mensual, Jefferson se negaba. “Cuando le solicitaba cosas fuera del pago mensual de la bebé, que es menos de 9 mil soles, simplemente decía que no podía”.

Indignación por depósito a Xiomy Kanashiro mientras negaba ayuda adicional

Otro momento de tensión en el testimonio fue cuando Darinka Ramírez contó cómo presenció un depósito de S/15.000 de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro, lo que alimentó su indignación. “Son 15 mil soles, que no se acerca al monto que cubre a los gastos de la niña (...) me decía que monetariamente no tenía la misma situación porque estaba con gastos por los negocios, el mall, podcast, una orquesta, una marca de ropa”, declaró Ramírez.

La madre de la menor también especificó que actualmente solo recibe S/3.500 mensuales de parte del exseleccionado nacional, dinero que, según ella, debe cubrir alimentación, vestimenta y recreación. A esta cifra se suma que Farfán no ha proporcionado movilidad para su hija ni ha contratado una niñera como en algún momento prometió. “La plata invertida del mall se iba a recuperar en tres años, aproximadamente”, expresó durante su intervención televisiva.