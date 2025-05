Paco Bazán se pronunció sobre su distanciamiento con Magaly Medina, luego de los recientes comentarios que la conductora hizo en su contra. El exfutbolista lamentó que la relación entre ambos se haya deteriorado y admitió que esta situación sí le ha afectado. Aunque aclaró que no eran amigos cercanos, resaltó que compartían una buena química cada vez que coincidían en la pantalla.

Como se recuerda, Magaly Medina expresó su incomodidad al enterarse de que Bazán sería invitado al pódcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán, con quien la periodista mantiene una historia de conflictos legales. Esta posible colaboración habría sido el detonante del distanciamiento entre ambos conductores, lo que derivó en fuertes críticas por parte de la popular 'Urraca'.

Paco Bazán se sincera sobre el final de su amistad con Magaly Medina

Durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme', Paco Bazán rompió su silencio sobre el fin de su amistad con Magaly Medina, a quien solía llamar con cariño “madrina”. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' confesó que este distanciamiento no le ha sido indiferente y que le ha impactado emocionalmente.

“Te voy a ser bien honesto, a mí sí me ha afectado en lo personal este quiebre con Magaly. Sé que no somos amigos, pero sí había un lugar desde mí de respeto y afecto por la conductora. Hemos tenido siempre muy buena química, durante estos dos años que estamos juntos en ATV”, expresó.

El exarquero de Universitario también reconoció que no logra comprender cómo pasaron de llevarse bien a una quiebre tan abrupto. “Sí han habido un montón de adjetivos de Magaly que me han afectado. Siendo honesto, no entiendo qué fue lo que pasó, no sé cómo pasamos de una tan buena onda a esta situación. Sí me afecta porque viene de ella”, añadió con evidente incomodidad.

Magaly Medina le responde a Paco Bazán

Tras las declaraciones de Paco Bazán sobre el distanciamiento entre ambos, Magaly Medina respondió de manera tajante. La conductora dejó en claro que los comentarios que realiza en su programa forman parte de su trabajo. Asimismo, enfatizó que la buena relación que compartieron no lo exime de recibir críticas públicas cuando corresponde.

“¿Para qué te lo tomas personal, Paco Bazán?”, cuestionó. Además, recalcó que la buena química que tenían en televisión no significaba que él estuviera exento de críticas. “Yo acabo mi trabajo y nadie se lo tiene que tomar personal. Malcriadeces yo no se las tolero a nadie, los berrinches menos, no es una criatura. Cada cual debería actuar con cierta inteligencia y madurez”, sentenció.