En una nueva y encendida edición de su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista Magaly Medina arremetió sin filtros contra Paco Bazán, conductor de 'El deportivo en otra cancha', luego de revelarse que este se reunió con Jefferson Farfán, presuntamente con la ayuda de Roberto Martínez. La figura de ATV no solo mostró su decepción por el encuentro, sino que también lo acusó de cambiar radicalmente su postura frente al exfutbolista y su entorno.

Según la popular 'Urraca', Paco Bazán, quien en el pasado fue uno de los principales críticos de la 'Foquita', ahora lo defiende abiertamente. Esto, en opinión de Medina, se debería a un supuesto interés del exarquero por ser entrevistado en el podcast 'Desenfocados'. "El que me llama madrina y ha sido mi sobón, se fue envuelto en papel de regalo a reunirse con Farfán", sentenció la conductora.

Magaly Medina lanza fuerte mensaje a Paco Bazán tras reunión con Jefferson Farfán

La periodista no solo se mostró indignada por el acercamiento entre Paco Bazán y Jefferson Farfán, sino que también lo calificó de inconsecuente y de haber traicionado su postura crítica. "Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán", expresó, visiblemente molesta. Además, aseguró que ahora el conductor deportivo se ha vuelto defensor no solo de la ‘Foquita’, sino también de su círculo íntimo, como el futbolista Christian Cueva.

Magaly Medina también dejó claro que ya no considera a su exahijado como su ahijado y que, para ella, su vínculo está completamente roto. "De todas maneras, expulsado de estas canchas hace 'ratón'. A mí me va y me viene", comentó con firmeza. Para la conductora, lo más grave no es la amistad con Farfán, sino la falta de coherencia de Bazán frente a la imagen de "crítico" que él mismo había construido durante años.

En otro momento del programa, Magaly Medina reveló que el acercamiento entre los exfutbolistas se habría producido gracias a la intervención de Roberto Martínez, a quien llamó "el alcahuete". Esta gestión habría facilitado una reunión en la casa del exjugador, lo que habría motivado un cambio de discurso en Paco Bazán respecto a los personajes que antes cuestionaba duramente.

La 'Urraca' no se guardó nada y lamentó que alguien que la llamaba "madrina" haya terminado, según sus palabras, "arrastrándose" para estar en buenos términos con Jefferosn Farfán. "Te nos caíste. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina", concluyó Medina, cerrando con contundencia cualquier posibilidad de reconciliación con el conductor deportivo.