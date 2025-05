La cordialidad y el buen vínculo entre Paco Bazán y Erick Delgado llegaron a su fin. Aunque ya se percibían tensiones entre los exarqueros peruanos en días anteriores, su último encuentro terminó en una acalorada discusión. Luego del altercado en el pódcast, Delgado ofreció declaraciones para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ y también presentó su versión de los hechos en el pódcast ‘Puro floro’, conducido por los reporteros de ATV.



Tras el enfrentamiento entre Paco Bazán y Erick Delgado el pasado miércoles 28 de mayo, la exfigura de Sporting Cristal negó que el novio de Susana Alvarado sea su amigo. “Somos compañeros de trabajo, somos socios. He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos dos o tres meses, él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar”.

Erick Delgado da detalles de su pelea con Paco Bazán



Erick Delgado, quien expuso malas actitudes de Paco Bazán en el programa de ATV, aclaró que en ningún momento quiso agredir a su compañero del pódcast ‘Entre palos TV’, como lo dejó entrever el ‘urraco’ Gianfranco Pérez. “No, nunca llegar a eso, sobre todo en vivo, no”, comentó. “Sí me ofusqué”, añadió.

Asimismo, Delgado manifestó que le indignó que Paco Bazán tenga actitud de divo y que asegure que los auspicios del programa son gracias a él. “Que me digan que ‘las marcas están por mí’. Sí me molestó´porque yo considero que tengo una carrera bastante limpia como para poder hablar y poner los puntos sobre las íes. No me arrepiento, soy consecuente con mis actos”, expresó en conversación con John Tirado.



Finalmente, Erick Delgado aseguró que el programa continuará con o sin Paco, a quien le dejó un contundente mensaje. “Si crees que tú que estás por encima de la gente o en otro pendaño, tienes que ver por ti mismo”, indicó.