La vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, fue captada recientemente en una clínica acompañada por el conductor Paco Bazán, con quien mantiene una relación sentimental. Según imágenes difundidas por el portal Instarándula, ambos fueron vistos recogiendo medicinas en el centro de salud, mientras él mostraba evidente preocupación por el estado de salud de la artista.

Por su delicado estado de salud, la vocalista de Corazón Serrano no pudo cantar en el concierto del grupo piurano realizado el pasado 26 de mayo en Tacna. Durante el show, el animador del grupo, Dani Daniel, informó al público que tanto ella como su compañera Briela Cirilo no se encontraban bien de salud, motivo por el cual no continuarían cantando.

El portal Instarándula compartió una imagen enviada por una seguidora en la que se observa a Paco Bazán y a la cantante Susana Alvarado en la clínica Sanna de El Golf, donde fueron vistos recogiendo medicamentos. La instantánea generó preocupación de sus seguidores debido al delicado estado de salud de la vocalista de Corazón Serrano, quien, junto a su compañera Briela Cirilo, presentó síntomas como dolor corporal, problemas de voz, frío y cefalea durante su última presentación en Tacna, según Dani Daniel. A pesar de ello, ambas artistas decidieron estar presentes en el evento para acompañar al público. “Están malitas de la voz, con dolor en el cuerpo, con frío, con dolor en la cabeza, con dolores por todos lados, pero aquí están sacando adelante este bonito concierto”, expresó el animador del show.

Paco Bazán y Susana Alvarado. Foto: Instarándula

Seguidores de la cantante piurana le enviaron mensajes de aliento como: “Gracias por no fallarle a tu público, Susanita”, “Aunque está enfermita, siempre radiante nuestra ‘Morena de Oro’” y “Tu brillo en el escenario siempre es necesario. Que te sanes pronto”. Sin embargo, también hubo críticas de algunos fanáticos que expresaron su decepción por la ausencia de la cantante en el escenario, con comentarios como: “Si no canta Susanita, no pago mi entrada” y “Yo quería ver al grupo completo, entonces ya no compro mi Acceso al Corazón 3 para Trujillo”.