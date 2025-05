Magaly Medina habló del comportamiento reciente de Paco Bazán, luego de que este protagonizara una tensa discusión en vivo con su socio y amigo Erick Delgado durante una transmisión de su canal 'Ni loco ni santo'. Según la conductora de 'Magaly TV, la firme', el exfutbolista estaría dejando que su vida personal, en particular su relación con la cantante Susana Alvarado, impacte negativamente en su entorno laboral y profesional.

La periodista también evidencio su malestar con Paco Bazán, quien ha tomado actitudes hostiles hacia su equipo de prensa, negándose en más de una ocasión a brindar declaraciones y restringiendo el acceso de sus reporteros a eventos donde él participa. Para Medina, esta nueva postura refleja un cambio de actitud preocupante desde que inició su romance con la integrante de Corazón Serrano.

¿Magaly Medina culpa a Susana Alvarado por cambio de Paco Bazán?

Tras la polémica discusión entre Paco Bazán y Erick Delgado durante una transmisión en vivo, el equipo de 'Magaly TV, la firme' intentó obtener las declaraciones del exfutbolista. Al comentar el incidente, la ‘Urraca’ no dudó en señalar un notorio cambio en el comportamiento del conductor. “Creo que ha entrado, yo analizaba ayer, en un torbellino de desubicación y no sabe cómo corregir las torpezas que anda haciendo”, expresó.

La periodista también relató que, en un primer momento, Paco Bazán se negó a brindar declaraciones a uno de sus reporteros, lo que le generó molestia. No obstante, más adelante el exarquero recapacitó y se comunicó con el periodista para finalmente conceder la entrevista. “Lo pensó mejor, se calmó, como debe ser. De verdad, en un primer momento tuve la intención de no dejar que el reportero vaya, pero después dije ‘anda, para ver qué dice’”, reveló Magaly.

Finalmente, Medina sugirió que este cambio de actitud podría estar más relacionado con su vida personal, específicamente por su relación con Susana Alvarado, lo que lo habría expuesto aún más mediáticamente. “Todo esto está sucediendo luego de que él empezara sus salidas románticas con la cantante de Corazón Serrano”, sostuvo. “Algo está pasando por su cabeza que no lo está sabiendo manejar. Y hay que saber manejar nuestra vida privada, particular, así sea con una persona mediática o no mediática, y nuestro trabajo, y nuestros intereses, y las cosas que realmente valen la pena en esta vida”, concluyó.

Paco Bazán revela que se distanció de Erick Delgado por Susana Alvarado

Paco Bazán sorprendió al confesar que el distanciamiento con su amigo y colega Erick Delgado se originó luego de que llamaran en vivo a Susana Alvarado. Según relató el conductor de 'El deportivo en otra cancha', todo se desató cuando Delgado insistió en que la artista hiciera una calificación íntima durante el pódcast. “No sé si fue un quiebre, pero creo que en donde se rompió la buena onda que teníamos antes fue cuando vino Susana… creo que eso fue el quiebre”, expresó Bazán visiblemente afectado.

Además, reconoció que no manejó adecuadamente la situación en ese momento. Con autocrítica, admitió haber fallado al no intervenir a tiempo para frenar lo que estaba ocurriendo. “Creo que no tuve los huevos suficientes de pararlo. Creo que ahí fue y hubo más comentarios, fue una situación...”, dijo, dejando claro que asume parte de la responsabilidad por haber permitido que el momento incómodo escalara.