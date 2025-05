Magaly Medina lanza dura frase tras ruptura de Laura Spoya y su esposo: “El dinero salió por la puerta y el amor por la ventana”

Magaly Medina volvió a remecer la farándula nacional al opinar con dureza sobre la ruptura entre Laura Spoya y Brian Rullan. La periodista, durante su programa 'Magaly TV, la firme', no solo lamentó el fin de la relación, sino que ofreció un análisis frontal sobre los posibles motivos detrás del quiebre. Según ella, la pareja no logró superar los obstáculos que aparecieron luego de un fuerte golpe económico: la pérdida de negocios y propiedades en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

Laura Spoya, entre lágrimas, confirmó recientemente que su matrimonio llegó a su fin, sin dar mayores detalles, pero dejando entrever un fuerte desgaste emocional. Magaly recogió esa confesión y la cruzó con información que, según dijo, ya circulaba en su entorno. “Cuando una historia de amor se termina, sobre todo cuando hay niños de por medio, da mucha pena”, comentó. La conductora insistió en que el amor por sí solo no basta, y que una relación también exige trabajo diario, compromiso y capacidad para afrontar juntos las adversidades.

Esposo de Laura Spoya golpeado por la tragedia económica

Brian Rullan sufrió un duro golpe financiero luego del huracán Otis, que destruyó varios de sus negocios en México, según reveló Magaly Medina. La periodista explicó que el empresario perdió prácticamente todo lo que tenía en Acapulco, lo que habría cambiado radicalmente la dinámica familiar. “Este accidente de la naturaleza le quitó a Acapulco, no solo a la familia de él y a él mismo… todas las propiedades y todos los negocios que tenían allá”, afirmó, destacando la magnitud de la pérdida.

Laura Spoya, por el contrario, viene consolidando su carrera en el Perú, con campañas, contenido digital y un alto nivel de exposición mediática. Magaly sugirió que esta diferencia de trayectorias también pudo haber sido un punto de fricción. “Es una mujer que está logrando cosas aquí, en este mercado peruano”, dijo, aludiendo a un posible desequilibrio en la relación. La frase con la que cerró su comentario fue demoledora: “Cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana”.

Magaly Medina comenta sobre Laura Spoya y Brian Rullan

Magaly Medina sorprendió en el caso de Laura Spoya al mostrarse más empática de lo habitual, dejando por momentos de lado su estilo irónico y abordando la ruptura desde un ángulo emocional. Subrayó el dolor que implica una separación con una hija pequeña de por medio, y cuestionó la falta de herramientas para salvar la relación. Para ella, muchas veces las parejas se rinden antes de intentar reconstruirse. “Se necesita un poco de esfuerzo y de trabajo, de ver dónde se está fallando y tratar de superar eso”, reflexionó.

Laura Spoya, en su testimonio público, también transmitió vulnerabilidad al admitir que no fue fácil tomar la decisión. Su confesión generó múltiples reacciones en redes, algunas solidarias y otras críticas. Magaly no la juzgó, pero sí dejó claro que la vida en pareja no es solo romanticismo. “El amor no siempre alcanza. Hay que construirlo todos los días”, sentenció, cerrando su análisis con una frase que probablemente quedó resonando en muchos hogares.