En la última edición de 'Magaly TV, la firme', se confirmó el quiebre definitivo entre Paco Bazán y Erick Delgado, quienes conducen juntos un pódcast deportivo. La relación profesional y personal se vio afectada por reiteradas ausencias del también conductor televisivo, además de una serie de actitudes que, según Delgado, pusieron en riesgo el proyecto que ambos compartían.

El exarquero de Sporting Cristal fue tajante al declarar: "Somos compañeros de trabajo, somos socios. He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos dos o tres meses, él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar". La tensión quedó registrada en varios episodios recientes, donde se evidenciaron reclamos públicos por parte de Erick hacia la pareja de Susana Alvarado, señalando impuntualidad y falta de compromiso.

Paco Bazán se ausenta del pódcast y genera la molestia de Erick Delgado

Erick Delgado expuso que Paco Bazán se ha ausentado durante semanas del programa que ambos conducen, sin previo aviso ni coordinación previa. Según sus declaraciones al programa de Magaly Medina, Bazán justificó sus faltas con vacaciones y falta de tiempo, lo cual no fue bien recibido por su compañero. “Yo también tengo que ver cosas, sin embargo, yo estoy acá, soy responsable”, puntualizó.

La relación se tensó aún más cuando Paco Bazán dejó de seguir en redes sociales a Delgado, lo cual fue interpretado como una señal definitiva del distanciamiento. A esto se suma una reunión privada entre Paco Bazán y Jefferson Farfán, que habría afectado su vínculo con Magaly Medina. Delgado aseguró: “Yo no sabía nada, me enteré por ustedes. Él podría haberse manejado mejor y no haberse peleado con ella”. En esa misma línea, el exportero fue contundente al afirmar: “Yo no tengo miedo a lo que pase, y si él toma otra actitud, peor para él, porque en realidad él se va a quedar solo”.

Mientras Erick Delgado expuso con claridad su molestia, Paco Bazán optó por el silencio. Al ser abordado por reporteros de 'Magaly TV, la firme' la pareja de Susana Alvarado evitó responder cualquier pregunta relacionada con su distanciamiento, pasando de largo sin dar declaraciones.