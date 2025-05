Erick Delgado y Paco Bazán tuvieron una fuerte discusión en vivo durante su programa 'Ni loco ni santo'. Los exporteros se reunieron para reaccionar al partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Más allá del bochornoso resultado, que dejó a los celestes fuera de todo torneo internacional, Delgado y Bazán fueron protagonistas al agarrarse de boca a boca y dejar en claro que no son amigos.

¡Le dijo de todo! El popular 'Loco' no se quedó callado y expresó su malestar en contra de Paco Bazán. La incomodidad por parte del exarquero de Cristal se remonta desde hace unos días por las constantes ausencias de Bazán a los programas del podcast que conducen juntos.

Erick Delgado y Paco Bazán protagonizan discusión durante el Cristal vs Palmeiras

“Yo no te dejo mal, el que para la camarita y no deja de hablar, pero te encanta”, arremetió Delgado. Posteriormente, Bazán no se quedó atrás y le respondió con firmeza: "Si fueras mi amigo no me expones, ahorita, me estás exponiendo, te sale la cag****”.

En ese preciso momento, el 'Loco' se exaltó y dejó en claro que no existe ninguna amistad entre ambos. "Yo no tengo amistad con usted (...) ¿O sea solo tengo que escucharte solo a ti? ¿Tú has sido buen amigo? Ya está, te respondiste. Payaso ¿De verdad quieres que me ponga bravo?“, replicó.

¿Por qué Erick Delgado está molesto con Paco Bazán?

Hace algunos días, Erick Delgado declaró para las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. El otrora guardameta señaló que solo es socio y compañero de Paco Bazán. Además, recalcó su malestar porque reiteradas ausencias al programa y actitudes que no está dispuesto a tolerar.

"Somos compañeros de trabajo, somos socios. He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos dos o tres meses, él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar (...) Yo también tengo que ver cosas, sin embargo, yo estoy acá, soy responsable", dijo.