En medio de su precandidatura a la Presidencia de la República, Carlos Morales se sinceró sobre la compleja relación que mantiene con sus hijos Cassandra, Tamara y Sebastián, fruto de su vínculo con Jessica Newton. El político peruano confirmó que, aunque no tiene contacto directo con ellos, les dejó una herencia económica que repartió equitativamente.

En una entrevista con Milagros Leiva, Morales habló abiertamente sobre la herencia que les dejó y las dificultades que atravesó para mantener comunicación con sus hijos, quienes legalmente cambiaron su apellido a Sánchez de Lamadrid, en referencia a Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo actual de Jessica Newton.

La sorpresiva suma de dinero que Carlos Morales le dejará a Cassandra Sánchez como herencia

Carlos Morales detalló que, pese a la distancia emocional y familiar, cumplió con sus obligaciones económicas como padre biológico de Cassandra Sánchez y sus hermanos. Explicó que vendió una propiedad cuyo monto fue dividido entre los tres hijos que tuvo con Jessica Newton.

“Una de mis casas fue vendida y me corresponde aproximadamente 60 mil dólares. Ese dinero lo dividí entre los tres: Sebastián, que estaba estudiando en Estados Unidos, Cassandra y Tamara. Son alrededor de 25 mil dólares para cada uno,” señaló Morales durante la entrevista. Además, aseguró que esta disposición está registrada legalmente, con documentos notariales que respaldan la entrega de dicha herencia.

Carlos Morales revela que intentó contactarse varias veces con sus hijos

El empresario y político aseguró que, a pesar de la falta de comunicación, hizo repetidos intentos por acercarse a Cassandra Sánchez, Tamara y Sebastián. Según sus declaraciones, durante el tiempo que estuvo en el extranjero, envió alrededor de 79 correos electrónicos solicitando diálogo.

“Le pedía a la señora, a la mamá de los chicos, que les diga a ellos que quería hablar. Pero no recibí respuesta. No sé si Jessica Newton les mostró mis mensajes, porque no estaba en esa casa,” confesó Carlos Morales. Esta situación refleja la dificultad que tuvo para reconstruir la relación familiar y subraya la compleja dinámica que ha marcado su vínculo con los hijos.