¿Quién es el padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton y esposa de Deyvis Orosco?

Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, decidió cambiarse el apellido paterno al cumplir la mayoría de edad. Esta resolución, que fue ampliamente difundida en las redes sociales, estuvo vinculada a una serie de acontecimientos que marcaron su niñez y generaron un conflicto familiar. En ese período, su padre biológico no estuvo presente en su vida, lo que llevó a Cassandra a alejarse de él una vez alcanzada la mayoría de edad.

Aunque Cassandra mantiene una relación cercana con Fernando, su padrastro, quien la crió durante todos estos años, pocos conocen la identidad de su verdadero padre.

¿Quién es su verdadero padre?

Su progenitor biológico es Carlos Morales Andrade, exgerente de la extinta aerolínea Aerocontinente, quien fue acusado en su momento por Jessica Newton de no cumplir con sus obligaciones alimentarias.

Cassandra ha expresado en varias ocasiones su gratitud por haber sido criada por Fernando, quien se ha convertido en su figura paternal. Ella señala que tanto él como su madre han sido una base sólida y segura para ella y sus hermanos, brindándoles un ambiente familiar estable.

Carlos Morales Andrade en el podcast Sin Permiso podcast Foto: Youtube

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando, que es mi papá, y con Jessica, mi mamá. Han sido los dos una plataforma en la cual me puedo parar tranquila. Se han encargado de generar un espacio seguro en el que podamos estar en un núcleo familiar muy sólido, y no solamente yo, sino mis hermanos”, declaró.

Al ser preguntado sobre su vínculo con sus tres hijos, quienes son fruto de su relación con Jessica Newton, Carlos Morales afirmó que es completamente inexistente, subrayando que esta situación le causa un gran dolor. En cuanto a su nieto, hijo de Deyvis Orosco y Cassandra, indicó que aún no ha tenido la oportunidad de conocerlo.

“(¿Ahora, cómo te llevas actualmente con ellos? ¿Y precisamente con Casandra?) No hay en este momento una relación. (¿No conoces a tu yerno?) No, no conozco a mi nieto tampoco", dijo en un podcast.